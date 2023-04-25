Михаил Шашилов: «Грухвина – не случайный человек, в детстве занималась биатлоном. Посмотрим, что получится, как с мотивацией, но шанс надо дать»

Михаил Шашилов рассказал о том, как лыжница Анна Грухвина решила перейти в биатлон.

«О том, чтобы привлекать лыжниц в биатлон, мы с Еленой Валерьевной Вяльбе беседовали сразу после Пекина. Грухвина сама захотела перейти, сама позвонила.

Первый разговор был еще в прошлом году, когда ее подруга Наташка (Шевченко) к нам переходила, но сразу двух лыжниц в команду было сложно завести. Она и с Бородавко беседовала, и он ей тоже посоветовал попробовать.

Анна – не случайный человек. В детстве занималась биатлоном. Понятие о стрельбе имеет. И функционально она не слабая. Посмотрим, что получится, как с мотивацией, но шанс человеку надо дать», – сказал тренер сборной России по биатлону.