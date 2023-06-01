Михаил Иванов: «Думаю, ближайший сезон для российских лыжников будет повторением предыдущего. Будем выступать только на внутрироссийских соревнованиях»

Михаил Иванов считает, что российские лыжники в следующем сезоне будут выступать внутри страны.

«Я думаю, что ближайший сезон для российских лыжников будет повторением сезона предыдущего. Мы будем выступать только на внутрироссийских соревнованиях.

Если вспоминать, как все проходило в прошедшем сезоне, то наши спортсмены не были обижены призовыми. Практически все лидеры заявляли, что было здорово выступать перед родными болельщиками.

Они приезжают заранее на места проведения соревнований и проводят полноценные тренировки, а преподаватели и ученики местных спортшкол имеют возможность видеть процесс и чему-то научиться», – отметил олимпийский чемпион 2002 года.