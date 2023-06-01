Михаил Иванов: «Думаю, ближайший сезон для российских лыжников будет повторением предыдущего. Будем выступать только на внутрироссийских соревнованиях»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Михаил Иванов ТАСС Лыжи

Михаил Иванов считает, что российские лыжники в следующем сезоне будут выступать внутри страны.

«Я думаю, что ближайший сезон для российских лыжников будет повторением сезона предыдущего. Мы будем выступать только на внутрироссийских соревнованиях.

Если вспоминать, как все проходило в прошедшем сезоне, то наши спортсмены не были обижены призовыми. Практически все лидеры заявляли, что было здорово выступать перед родными болельщиками.

Они приезжают заранее на места проведения соревнований и проводят полноценные тренировки, а преподаватели и ученики местных спортшкол имеют возможность видеть процесс и чему-то научиться», – отметил олимпийский чемпион 2002 года. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий