Бородавко о форме лыжников: «Лишний вес необходим спортсмену в этот период, потому что тренировочный процесс очень длинный»

Теги сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Матч ТВ Лыжи

Тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал о форме лыжников после отпуска.

— После отпуска нет ли проблем с лишним весом у спортсменов группы?

— У всех людей есть такая проблема, потому что держать себя на пике формы очень сложно, да и неправильно. Люди имеют право расслабиться.

Да и лишний вес необходим спортсмену в этот период, потому что тренировочный процесс очень длинный, нужно иметь определенные жировые запасы для восполнения энергии, поэтому все в пределах нормы.

Чтобы выполнять такую нагрузку, нужно иметь жировые запасы. При интенсивной работе это дает необходимую энергетику, — сказал Бородавко.

В группе Бородавко тренируются Александр Большунов, Денис Спицов, Наталья Непряева, Алексей Червоткин, Никита Денисов, Артем Мальцев, Александр Терентьев, Иван Якимушкин, Мария Истомина и Дарья Непряева.

30 июня лыжники завершили сбор в Кисловодске. 

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