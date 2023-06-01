Нортуг о Кубке мира: «Норвежцы оккупировали все призовые места – это убивает интерес к лыжному спорту»

Петтер Нортуг заявил, что доминирование норвежцев убивает интерес лыжному спорту.

«Я выступал в лыжных гонках при более высоком уровне конкуренции, а Кубок мира был интересным. Спортсмены, способные побеждать, представляли разные страны.

Кубку мира под угрозой, и есть тенденция к худшему. Международная федерация лыжного спорта (FIS) принимает сомнительные решения, сокращая эстафеты 4x10 км до 4x7,5 (ранее FIS утвердила обновленные дисциплины для чемпионатов мира – Sports.ru).

Это дает шанс большему количеству стран, но в то же время мы отказываемся от гонок, которые наравне с 50-километровкой вошли в историю нашего спорта.

Пугает, что мы все дальше уходим от своих истоков. Суть мне понятна, но другие страны не смогут подняться на уровень выше.

На мой взгляд, сейчас неважно, что решит FIS. Если мы не вернем интерес к лыжным гонкам в Центральной Европе, то в будущем это станет очень сложно.

Достаточно посмотреть на результаты и увидеть, что норвежцы оккупировали все призовые места – во всяком случае, в мужских дисциплинах. Это убивает интерес к лыжному спорту», – заявил двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира.