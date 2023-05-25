Максим Вылегжанин: «Еще с одним таким сезоном наши спортсмены справятся. Гонки показывают, болельщики смотрят, лыжный спорт не пропал»

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Максим Вылегжанин отреагировал на продление отстранения российских лыжников.

Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) оставил в силе отстранение россиян от международных соревнований. 

«Надеюсь, что перенос решения FIS не повлияет на подготовку наших ребят. Хочется, чтобы наши спортсмены думали и надеялись на то, что международный сезон все‑таки будет.

Конечно, плохо, когда не знаешь, к чему готовиться. Но этот год показал, что готовились хорошо: достойно выступали, была большая конкуренция.

Думаю, что еще с одним таким сезоном наши спортсмены справятся. Гонки показывают, болельщики смотрят. Поэтому лыжный спорт у нас никуда не пропал», — сказал Вылегжанин.

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1 комментарий

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Александр Гороховик
Скажу больше, теперь спортсмены спокойно переживут отстранение до 2026 включительно. Сокращать дистанции на выкатной олимпийской трассе ВальДиФиемме это уже сейчас подарить практически 5 золотых для Клэбо.
Спицов может заканчивать уже сейчас, при желании. Ему не подходят ни разделка на 10км, ни Дуатлон на 20км, этап эстафеты в 7,5км тоже ему не подходит. Человек будет жить только ради марафонов коньком раз в два года.
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