Максим Вылегжанин: «Еще с одним таким сезоном наши спортсмены справятся. Гонки показывают, болельщики смотрят, лыжный спорт не пропал»
Максим Вылегжанин отреагировал на продление отстранения российских лыжников.
Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) оставил в силе отстранение россиян от международных соревнований.
«Надеюсь, что перенос решения FIS не повлияет на подготовку наших ребят. Хочется, чтобы наши спортсмены думали и надеялись на то, что международный сезон все‑таки будет.
Конечно, плохо, когда не знаешь, к чему готовиться. Но этот год показал, что готовились хорошо: достойно выступали, была большая конкуренция.
Думаю, что еще с одним таким сезоном наши спортсмены справятся. Гонки показывают, болельщики смотрят. Поэтому лыжный спорт у нас никуда не пропал», — сказал Вылегжанин.
Спицов может заканчивать уже сейчас, при желании. Ему не подходят ни разделка на 10км, ни Дуатлон на 20км, этап эстафеты в 7,5км тоже ему не подходит. Человек будет жить только ради марафонов коньком раз в два года.