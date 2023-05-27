Бородавко о сборе в Кисловодске: «Пока не делаем специальную работу, только общую. Все лыжники группы тренируются в зависимости от состояния на сегодняшний день»

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Тренер российских лыжников Юрий Бородавко рассказал о первом сборе команды в межсезонье.

До 30 мая группа Бородавко тренируется в Кисловодске.

– Подготовка к сезону проходит нормально, согласно поставленным целям. Для этого периода важно развитие аэробных и силовых качеств, общие силы. То есть пока не делаем специальную работу, только общую. Много работы на велосипеде. Много уделяется силовым и аэробным качествам.

– Денис Спицов должен был позже прибыть на сбор. Он уже приступил к работе?

– Да. Спицов прибыл на сбор 18 мая и проходит подготовку вместе со всеми. Все лыжники группы тренируются в зависимости от состояния на сегодняшний день.

Понятно, что многие качества, которые нарабатывались в минувшем сезоне, сейчас опустились, а именно – выносливость и сила. Развитием этих базовых качеств мы и занимаемся, – сказал Бородавко.

Помимо Спицова в группу Бородавко входят в том числе Александр Большунов, Наталья Непряева, Алексей Червоткин, Никита Денисов, Артем Мальцев, Александр Терентьев, Иван Якимушкин, Мария Истомина и Дарья Непряева.

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