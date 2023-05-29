Наталья Матвеева: «Я буду постепенно заканчивать, может, где-то выступлю на соревнованиях. Но постоянно ездить на Кубки, чемпионат России – нет»

Призер ЧМ по лыжным гонкам Наталья Матвеева высказалась о возможном завершении карьеры.

«Далеко я не загадываю, потому что мне очень тяжело дался этот сезон. Прям вот за всю карьеру, которая у меня была, очень тяжело было себя заставлять. С мая месяца я больше дома была с сыном, потому что уезжать вообще не хотелось, разъезжать как в том году.

Может, в том году я соскучилась по лыжным гонкам после декрета. Но, видимо, перенасытилась настолько, что в декабре я себя заставляла выходить на тренировки. Никакого удовольствия, знаете, я не получала.

Как говорят: «Получай удовольствие и бегай». Но я не знаю, как можно выйти на гонку и получить удовольствие, когда ты бежишь за пределами своих возможностей, выходишь на высокие пульса, тебе надо терпеть. Я не знаю, как можно от этого получить удовольствие.

Раньше, да, наверное, была какая-то мотивация, я себя подстегивала. Сейчас же понимаю, что уже смотрю в другую сторону. Спортивная карьера скоро завершится, но я не хочу резко бросать, поставить лыжи в угол. Я буду постепенно заканчивать, все равно выходить на тренировки, может, где-то выступлю на каких-то соревнованиях.

Но постоянно ездить на Кубки России, чемпионат России – нет. В данный момент есть план на лето, в котором я уже наметила, что куда-то съезжу. Дальше не загадываю», – ответила 37-летняя спортсменка.

Матвеева – серебряный призер чемпионата мира-2017 в командном спринте.