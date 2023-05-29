«Крамер заставлял думать, а не просто выходить на тренировку, как баран. Тебе не говорят «до свидания», если не выполняешь план». Матвеева о тренере

Российская лыжница Наталья Матвеева назвала особенности в работе с Маркусом Крамером.

Немецкий специалист покинул сборную России в 2022 году.

«У меня очень давно началась моя спортивная карьера. Было много тренеров. Каждый внес какой-то вклад. Я не могу сказать, что вот этот тренер плохой, этот хороший.

С Маркусом я узнала другой вид спорта, другую его сторону. Я узнала, что есть другой подход, когда тебе не говорят «до свидания», если не выполняешь план. С ним можно было разговаривать. То есть по плану можно было общаться: где-то он соглашался, где-то наоборот: настаивал, что эту тренировку надо выполнить.

Он заставлял думать, а не просто выходить на тренировку, знаете, как баран. У него было понятно, что и за чем идет. Этот его подход мне очень нравился. После неудачных стартов у нас всегда было вечером собрание. Он говорил: «Все, день прошел. Забудьте. Завтра будет совсем другой день, новые эмоции».

Мне нравился его позитив. И на следующий день реально все переворачивалось, и мы неплохо выступали. Мы иногда шутили: «Маркус, может быть, у тебя есть русские корни?» Он такой душевный. Я до сих пор очень хочу с ним увидеться. Не знаю, когда это случится, но мы обязательно встретимся», – рассказала 37-летняя лыжница, серебряный призер ЧМ-2017 в командном спринте.

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