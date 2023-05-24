Юрий Чарковский: «Любовь Егорова – не допингистка. Она не знала, что препарат запрещен, и приняла таблетку на ЧМ-1997 без всякой задней мысли»

Экс-тренер лыжников Юрий Чарковский высказался о допинговом деле лыжницы Любови Егоровой.

На чемпионате мира-1997 в Тронхейме Егорова была дисквалифицирована за употребление бромантана.

« не допингистка. Так получилось, что на Олимпиаде в Лиллехаммере в 1994 году им выдавали таблетки, которые потом запретили. А у нее осталась таблетка, где-то в чехле с мазями лежала.

Саша Воронин, сервисер, сам видел, как она достала эту таблетку, не зная, что препарат уже запрещен, и приняла ее перед гонкой в Тронхейме в 97-м году. Приняла без всякой задней мысли», – сказал .

Россия уже извинялась за допинг (и нас простили): Вяльбе слушали 70к фанатов и король Норвегии