Юрий Чарковский: «Любовь Егорова – не допингистка. Она не знала, что препарат запрещен, и приняла таблетку на ЧМ-1997 без всякой задней мысли»
Экс-тренер лыжников Юрий Чарковский высказался о допинговом деле лыжницы Любови Егоровой.
На чемпионате мира-1997 в Тронхейме Егорова была дисквалифицирована за употребление бромантана.
«Люба Егорова не допингистка. Так получилось, что на Олимпиаде в Лиллехаммере в 1994 году им выдавали таблетки, которые потом запретили. А у нее осталась таблетка, где-то в чехле с мазями лежала.
Саша Воронин, сервисер, сам видел, как она достала эту таблетку, не зная, что препарат уже запрещен, и приняла ее перед гонкой в Тронхейме в 97-м году. Приняла без всякой задней мысли», – сказал Чарковский.
Россия уже извинялась за допинг (и нас простили): Вяльбе слушали 70к фанатов и король Норвегии
А Егорова где-то нашла таблетку и как малое дитя потянула её в рот.
За что так горячо каялась Вяльбе перед королём Норвегии и всеми болельщиками?
Не может быть такого, что "таблеточка" завалялась в косметичке или в чехле с мазями (!), а он, не зная, зачем, съел без назначения врача, да еще и перед важнейшим стартом.
лыжники - хорошие ребята, но, извините, особым умом никогда не блистали.
большунов и легков тому как подтверждение (один может быть одиозным, второй - популярным, но они оба точно не шахматисты)
другое дело, что лыжная федерация - это огромный штат людей, и в ней должен быть специально обученный врач, который должен держать эту тему под контролем - это другой вопрос.
но на примере нынешней федерации мы видим, что в ней полно случайных людей, набранных либо за прошлые спортивные заслуги либо по кумовству, которые не способны к качественной работе функционера
Есть перечень (несколько под типы нагрузок) таблеток, что спортсмен постоянно ест, списочно, потому что доктор прописал.
Как при этом можно взять и скушать единичную "случайно завалившуюся" таблеточку, внесписочно, не зная, как она на тебя подействует, мотор стукнет или давление поднимет.
но это были 90-ые, тогда допинговые скандалы были единичными, а не перманентными