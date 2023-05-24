Юрий Чарковский: «Любовь Егорова – не допингистка. Она не знала, что препарат запрещен, и приняла таблетку на ЧМ-1997 без всякой задней мысли»

Теги допинг лыжные гонки чемпионат мира Любовь Егорова Юрий Чарковский Лыжи

Экс-тренер лыжников Юрий Чарковский высказался о допинговом деле лыжницы Любови Егоровой.

На чемпионате мира-1997 в Тронхейме Егорова была дисквалифицирована за употребление бромантана.

«Люба Егорова не допингистка. Так получилось, что на Олимпиаде в Лиллехаммере в 1994 году им выдавали таблетки, которые потом запретили. А у нее осталась таблетка, где-то в чехле с мазями лежала.

Саша Воронин, сервисер, сам видел, как она достала эту таблетку, не зная, что препарат уже запрещен, и приняла ее перед гонкой в Тронхейме в 97-м году. Приняла без всякой задней мысли», – сказал Чарковский

Россия уже извинялась за допинг (и нас простили): Вяльбе слушали 70к фанатов и король Норвегии

19 комментариев

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sava k
Настолько сильный инстинкт принимать таблетку перед гонкой, что не удержалась,проглотила.
+19
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Olga.t
Конечно, Шарапова, которая пропустила информацию, что мельдоний запретили, допингистка и честно отбыла дисквалификацию.
А Егорова где-то нашла таблетку и как малое дитя потянула её в рот.
За что так горячо каялась Вяльбе перед королём Норвегии и всеми болельщиками?
+16
-3
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Ярик01
Ответ Россия будет свободной
я не считаю, что эта версия неправдоподобна. лыжники - хорошие ребята, но, извините, особым умом никогда не блистали. большунов и легков тому как подтверждение (один может быть одиозным, второй - популярным, но они оба точно не шахматисты) другое дело, что лыжная федерация - это огромный штат людей, и в ней должен быть специально обученный врач, который должен держать эту тему под контролем - это другой вопрос. но на примере нынешней федерации мы видим, что в ней полно случайных людей, набранных либо за прошлые спортивные заслуги либо по кумовству, которые не способны к качественной работе функционера
Какой бы слабоумный спортсмен не был, совершенно непонятную таблетку для себя не станет есть.
Не может быть такого, что "таблеточка" завалялась в косметичке или в чехле с мазями (!), а он, не зная, зачем, съел без назначения врача, да еще и перед важнейшим стартом.
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imaxim
Не верю. Громкое дело с бромантаном было у российских пловцов на Олимпиаде в Атланте 1996, там чуть половина команды дискву не получили и медалей не лишились. После него я думаю примерно все спортивное сообщество прекрасно знало, что это больше принимать нельзя. Поэтому Егорова я думаю сознательно шла на прием этого препарата. Другое дело, что 2 года дисквы на фоне будущих эпошниц выглядят весьма жестким наказанием
+7
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Россия будет свободной
я не считаю, что эта версия неправдоподобна.
лыжники - хорошие ребята, но, извините, особым умом никогда не блистали.
большунов и легков тому как подтверждение (один может быть одиозным, второй - популярным, но они оба точно не шахматисты)

другое дело, что лыжная федерация - это огромный штат людей, и в ней должен быть специально обученный врач, который должен держать эту тему под контролем - это другой вопрос.
но на примере нынешней федерации мы видим, что в ней полно случайных людей, набранных либо за прошлые спортивные заслуги либо по кумовству, которые не способны к качественной работе функционера
+9
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Ярик01
Ответ Россия будет свободной
в нынешние времена - да. но это были 90-ые, тогда допинговые скандалы были единичными, а не перманентными
Речь не только о допинге и совсем не о допинге.
Есть перечень (несколько под типы нагрузок) таблеток, что спортсмен постоянно ест, списочно, потому что доктор прописал.
Как при этом можно взять и скушать единичную "случайно завалившуюся" таблеточку, внесписочно, не зная, как она на тебя подействует, мотор стукнет или давление поднимет.
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Angry_bear
Могу ошибиться конечно, но буквально на днях пересматртвала фильм "Белый снег" про Е. В. Вяльбе, так вот там лыжница, чей персонаж создан по прототипу Егоровой, и после уличения которой в Тронхейме Вяльбе приносила публичные извинения, честно признается, что приняла допинг осознанно, в порыве отчаяния, что не получается добиться прежних побед... Наверное создатели фильма консультировались по этому вопросу с минспорта, и ЕВ сама подтверждала, что фильм точный и ей нравится... Я всегда горой за наших спортсменов, и за последние годы по моему мнению они подвергаются чрезмерным притеснениям за не факт что реальные прегрешения. Но тут, кажется, всё было по делу.
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evgeniy
Чего гнать пургу? Бромантан скрывает следы допинга. Сам по себе, ни о чем. Все это было тогда обнародовано.
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Щеглот
Ответ sava k
Настолько сильный инстинкт принимать таблетку перед гонкой, что не удержалась,проглотила.
хыхыхыхыхы
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Любитель побеждать
Когда в принципе перед стартами выдают или пьют таблетки по любым причинам - это не спорт, а пародия. И не имеет значения запрещено или нет. Вот люди, что бегут любительские марафоны - это спорт. А профессионалы орущие что мельдоний нельзя(условно, замените на любое другое название), а вот это можно, ну пусть они соревнуются там где-то, но тогда и нечего их показывать. Чему эта фарма научит?
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Viks
"Она не знала, что препарат запрещен" --- Наркоман не знал, что препарат запрещён...
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Россия будет свободной
Ответ Ярик01
Какой бы слабоумный спортсмен не был, совершенно непонятную таблетку для себя не станет есть. Не может быть такого, что "таблеточка" завалялась в косметичке или в чехле с мазями (!), а он, не зная, зачем, съел без назначения врача, да еще и перед важнейшим стартом.
в нынешние времена - да.
но это были 90-ые, тогда допинговые скандалы были единичными, а не перманентными
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Ярик01
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evgeniy
Ответ Angry_bear
Могу ошибиться конечно, но буквально на днях пересматртвала фильм "Белый снег" про Е. В. Вяльбе, так вот там лыжница, чей персонаж создан по прототипу Егоровой, и после уличения которой в Тронхейме Вяльбе приносила публичные извинения, честно признается, что приняла допинг осознанно, в порыве отчаяния, что не получается добиться прежних побед... Наверное создатели фильма консультировались по этому вопросу с минспорта, и ЕВ сама подтверждала, что фильм точный и ей нравится... Я всегда горой за наших спортсменов, и за последние годы по моему мнению они подвергаются чрезмерным притеснениям за не факт что реальные прегрешения. Но тут, кажется, всё было по делу.
Ну на фильм ссылаться - не комильфо. Есть другие источники.
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Angry_bear
Ответ evgeniy
Ну на фильм ссылаться - не комильфо. Есть другие источники.
Я к тому, что уж наверное этот щекотливый вопрос насчет допинга "Егоровой" был официально согласован с компетентными источниками, прежде чем увековечивать его на экране)))) Понятное дело, что сам фильм не может служить аргументом...
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evgeniy
Ответ Angry_bear
Я к тому, что уж наверное этот щекотливый вопрос насчет допинга "Егоровой" был официально согласован с компетентными источниками, прежде чем увековечивать его на экране)))) Понятное дело, что сам фильм не может служить аргументом...
Ключевое слово "наверное". От "легенды 17" хоккеисты плюются.
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Блинчик
Ответ Блинчик
А ещё когда-то Ягудин нервничал перед стартом, клянчил допинг у Тарасовой и угомонился только, когда она дала ему какую-то таблетку.
Я ещё на ЧМ-2021 по фигурному катанию перед произвольной программой Ханю бегал за доктором Шветским, клянчил допинг и для этого даже изображал приступы воспаления хитрости.
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