Тихонов о словах главы FIS про допуск россиян: «Наконец-то до них доходит, что спорт должен быть вне политики. Надеюсь, FIS вернут нас на соревнования и повлияют на других»

отреагировал на слова главы Международной федерации лыжного спорта ( ) Йохана Элиаша, который поддержал Международный олимпийский комитет (МОК) в вопросе допуска российских спортсменов.

Год назад FIS отстранила россиян от соревнований под своей эгидой – на основе рекомендаций МОК. Однако в январе 2023-го МОК заявил, что рассмотрит возможность допуска спортсменов под нейтральным флагом.

«Я считаю важным, чтобы организации во всех видах спорта проявляли солидарность с . Если спорт политизируется, это может стать концом спорта, каким мы его знаем», – заявил Элиаш.

«Слова Йохана Элиаша говорят о том, что до них наконец-то доходит, что спорт должен быть вне политики. Иначе это превращается непонятно во что.

Надо сказать спортсменам, чтобы соревновались в разных видах спорта. Надеюсь, что FIS сами вернут нас на соревнования и повлияют на других», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.