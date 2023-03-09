Тихонов о словах главы FIS про допуск россиян: «Наконец-то до них доходит, что спорт должен быть вне политики. Надеюсь, FIS вернут нас на соревнования и повлияют на других»

Теги Александр Тихонов МОК FIS Политика Йохан Элиаш Лыжи

Александр Тихонов отреагировал на слова главы Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохана Элиаша, который поддержал Международный олимпийский комитет (МОК) в вопросе допуска российских спортсменов.

Год назад FIS отстранила россиян от соревнований под своей эгидой – на основе рекомендаций МОК. Однако в январе 2023-го МОК заявил, что рассмотрит возможность допуска спортсменов под нейтральным флагом.

«Я считаю важным, чтобы организации во всех видах спорта проявляли солидарность с МОК. Если спорт политизируется, это может стать концом спорта, каким мы его знаем», – заявил Элиаш.

«Слова Йохана Элиаша говорят о том, что до них наконец-то доходит, что спорт должен быть вне политики. Иначе это превращается непонятно во что.

Надо сказать спортсменам, чтобы соревновались в разных видах спорта. Надеюсь, что FIS сами вернут нас на соревнования и повлияют на других», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону. 

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2 комментария

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Andreir888
Ох, я бы не был так оптимистичен! Как бы всем нам ни хотелось!
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Gornostaev
К сожалению, слова "война план покажет" здесь как никогда уместны...
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