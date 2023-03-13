Австрия, Германия, Швейцария и Хорватия отозвали апелляцию на переизбрание Йохана Элиаша главой FIS

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Лыжные федерации Австрии, Германии, Хорватии и Швейцарии отозвали ранее поданную апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на итоги выборов главы Международной федерации лыжного спорта (FIS), где победил швед Йохан Элиаш. 

Элиаша переизбрали на пост главы FIS в мае 2022 года. Он был единственным кандидатом.

После этого федерации Австрии, Германии, Хорватии и Швейцарии подали апелляцию в CAS, посчитав, что выборы прошли не по правилам – в бюллетенях для голосования не было варианта «против».

«CAS принимает к сведению отзыв апелляции. Слушание состоялось 5 декабря 2022 года, арбитраж CAS находился на завершающей стадии. Однако разбирательство будет прекращено, а оспариваемое решение останется без изменений», – говорится в заявлении CAS

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