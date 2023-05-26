Сергей Устюгов: «После сборов вернусь обратно в Ханты-Мансийск. Пока планирую участвовать в чемпионате России по лыжероллерам»

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов хочет выступить на чемпионате России по лыжероллерам.

Соревнования пройдут с 24 по 30 июля в Ханты-Мансийске, где спортсмен сейчас проводит сбор. Ожидается, что в июне он присоединится к группе Егора Сорина в Малиновке (Архангельская область).

«В Хантах классно тренироваться. Летом здесь я, наверное, впервые провожу сборы. Обычно ближе к зиме приезжаем на вкатку, а до этого, когда были выступления на международной арене, ездили в другие места.

В этом году тренируемся в России: сборная команда отправилась в Кисловодск, а я решил провести сборы в Ханты-Мансийске. И ни о чем не жалею. Все условия для тренировок есть. Лыжероллерная трасса для мая месяца тяжеловатая, но тем лучше, подготовка будет все усложняться.

Удивляет, что стадион не загружен спортсменами. Кроме биатлонистов, лыжников и сборников никого нет, и стало немножко грустно, но, возможно, еще май месяц и все еще только втягиваются в работу, потому что сам в прошлом году начал тренироваться только в июне.

Смена обстановки и рельефа поможет настроиться на летнее первенство. И уже после сборов вернусь обратно в Ханты-Мансийск, потому что пока планирую участвовать в чемпионате России по лыжероллерам. Маркус Крамер еще об этом не знает, но планирую сегодня (публикация от 25 мая – Sports.ru) ему об этом сообщить», – рассказал Устюгов.