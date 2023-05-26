Сергей Устюгов: «После сборов вернусь обратно в Ханты-Мансийск. Пока планирую участвовать в чемпионате России по лыжероллерам»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России лыжероллеры Сергей Устюгов Маркус Крамер Лыжи

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов хочет выступить на чемпионате России по лыжероллерам.

Соревнования пройдут с 24 по 30 июля в Ханты-Мансийске, где спортсмен сейчас проводит сбор. Ожидается, что в июне он присоединится к группе Егора Сорина в Малиновке (Архангельская область).

«В Хантах классно тренироваться. Летом здесь я, наверное, впервые провожу сборы. Обычно ближе к зиме приезжаем на вкатку, а до этого, когда были выступления на международной арене, ездили в другие места.

В этом году тренируемся в России: сборная команда отправилась в Кисловодск, а я решил провести сборы в Ханты-Мансийске. И ни о чем не жалею. Все условия для тренировок есть. Лыжероллерная трасса для мая месяца тяжеловатая, но тем лучше, подготовка будет все усложняться.

Удивляет, что стадион не загружен спортсменами. Кроме биатлонистов, лыжников и сборников никого нет, и стало немножко грустно, но, возможно, еще май месяц и все еще только втягиваются в работу, потому что сам в прошлом году начал тренироваться только в июне.

Смена обстановки и рельефа поможет настроиться на летнее первенство. И уже после сборов вернусь обратно в Ханты-Мансийск, потому что пока планирую участвовать в чемпионате России по лыжероллерам. Маркус Крамер еще об этом не знает, но планирую сегодня (публикация от 25 мая – Sports.ru) ему об этом сообщить», – рассказал Устюгов.

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1 комментарий

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imaxim
Крамер решение поддержал. Устюгов видимо в отличном настроении
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