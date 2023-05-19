Устюгов пропускает первый сбор группы Сорина, но присоединится к ней в июне в Малиновке

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов присоединится к группе тренера сборной России Егора Сорина на сборе в Малиновке в июне.

Об этом сообщил сам Сорин. На данный момент Устюгов пропускает первый сбор группы в Кисловодске.

– У нас все хорошо, вчера мы приехали на сбор. Вчера провели вторую тренировку, а сегодня первую на велосипедах. В принципе, все в строю.

У нас планово пропускают сбор Илья Порошкин, Анастасия Прокофьева и Татьяна Сорина, она готовится к родам.

Также нет Сергея Устюгова, он проводит сбор со своей [региональной] командой в Ханты‑Мансийске. На сборе у нас восемь спортсменов.

– Порошкин и Прокофьева позже присоединятся?

– Да. По медицинским показаниям мы приняли решение, что они пропустят первый сбор.

– А Устюгов в итоге присоединится на ваши сборы?

– Да. В июне у нас будет централизованный сбор в Малиновке, а на этот сбор в Кисловодске и не планировали (участие Устюгова).

– На базе в Кисловодске все условия устраивают?

– Да, здесь федеральная база, много спортсменов из разных видов – и летние, и зимние. Работаем и живем дружной компанией. База большая, много тренажерных залов, места всем хватает.

Пока бассейн не работает, мы планировали проводить тренировки и в бассейне. Значит, без него пока, – рассказал тренер.

В группу Сорина входят Вероника Степанова, Юлия Ступак, Сергей Устюгов, Савелий Коростелев, Сергей Ардашев, Александр Бакуров, Сергей Волков, Илья Порошкин, Елизавета Пантрина, Анастасия Прокофьева, Анастасия Фалеева и Татьяна Сорина.