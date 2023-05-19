Устюгов пропускает первый сбор группы Сорина, но присоединится к ней в июне в Малиновке

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Егор Сорин Сергей Устюгов Татьяна Сорина (Алешина) Илья Порошкин Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Лыжи

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов присоединится к группе тренера сборной России Егора Сорина на сборе в Малиновке в июне.

Об этом сообщил сам Сорин. На данный момент Устюгов пропускает первый сбор группы в Кисловодске.

– У нас все хорошо, вчера мы приехали на сбор. Вчера провели вторую тренировку, а сегодня первую на велосипедах. В принципе, все в строю.

У нас планово пропускают сбор Илья Порошкин, Анастасия Прокофьева и Татьяна Сорина, она готовится к родам.

Также нет Сергея Устюгова, он проводит сбор со своей [региональной] командой в Ханты‑Мансийске. На сборе у нас восемь спортсменов.

– Порошкин и Прокофьева позже присоединятся?

– Да. По медицинским показаниям мы приняли решение, что они пропустят первый сбор.

– А Устюгов в итоге присоединится на ваши сборы?

– Да. В июне у нас будет централизованный сбор в Малиновке, а на этот сбор в Кисловодске и не планировали (участие Устюгова).

– На базе в Кисловодске все условия устраивают?

– Да, здесь федеральная база, много спортсменов из разных видов – и летние, и зимние. Работаем и живем дружной компанией. База большая, много тренажерных залов, места всем хватает.

Пока бассейн не работает, мы планировали проводить тренировки и в бассейне. Значит, без него пока, – рассказал тренер.

В группу Сорина входят Вероника Степанова, Юлия Ступак, Сергей Устюгов, Савелий Коростелев, Сергей Ардашев, Александр Бакуров, Сергей Волков, Илья Порошкин, Елизавета Пантрина, Анастасия Прокофьева, Анастасия Фалеева и Татьяна Сорина.

9 комментариев

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SkierNSK
Ответ Rygeek
"Вчера провели вторую тренировку, а сегодня первую на велосипедах." Как это?
Вторая тренировка - это вечерняя, а первая- утренняя.
+3
0
+3
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Rygeek
"Вчера провели вторую тренировку, а сегодня первую на велосипедах."
Как это?
+2
0
+2
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Биатлонная зима
Тане Сориной здоровья и всем тоже
+2
0
+2
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Rygeek
Ответ SkierNSK
Вторая тренировка - это вечерняя, а первая- утренняя.
А-а-а, спасибо.)
+2
0
+2
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imaxim
Устюгов кстати наел совсем немного, выполнил наказ тренера) Крамер ему в ответ на фотку с весом написал «perfect»
+1
0
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Верю-не верю
Ответ Щеглот
кто первым доведет сорина до белого каления и вылетит из группы как пробка: У или Б? Делайте ваши ставки. Лично я сделал бы ставку на Б, как ни странно. Мадам уже явно совсем на иной волне живет, не на лыжной.
Ты лучше попробуй сделать прогноз, кто первый в группе Бородавко поймет, что его тренирует физручелло)
+1
0
+1
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Щеглот
кто первым доведет сорина до белого каления и вылетит из группы как пробка: У или Б? Делайте ваши ставки.

Лично я сделал бы ставку на Б, как ни странно. Мадам уже явно совсем на иной волне живет, не на лыжной.
+1
-1
0
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Верю-не верю
Боевой составчик у Сорина подобрался. Степанова, Пантрина и Фалеева дадут прикурить сестрам Непряевым)
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adamsmith
Очень надеюсь, что кроме формального соревнования региональных зачётов, мы увидим милую болельщицкому сердцу битву "бородавкинских" и "соринских" с подключением Семикова, Кулешовой и пр.
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