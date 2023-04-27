Егор Сорин: «Устюгов продолжит работать по планам Крамера. Если ему будет нужна наша помощь, то мы поможем»

Тренер Егор Сорин прокомментировал включение Сергея Устюгова в состав его группы.

– продолжит работать по планам , как это было в прошлом году. Если ему где‑то будет нужна наша помощь, то мы ему поможем.

– Будет ли он проходить совместные сборы с вашей группой?

– Здесь уже как он сам решит. Сергей – спортсмен высокого уровня, который может выбирать. Как минимум, мы ему можем помочь в плане организации восстановления, докторов, если у него не будет возможности ездить со своей региональной сборной.

В нашем виде спорта важна работа команды: сервис, массажисты, доктора, поэтому в плане использования благ команды у Сергея есть выбор в рамках правил, которые есть у нас в группе, – сказал Сорин.

Большунов и Непряева остались у Бородавко, Устюгов, Ступак и Коростелев перешли к Сорину. Состав сборной России по лыжным гонкам на сезон-2023/24