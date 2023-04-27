Егор Сорин: «Устюгов продолжит работать по планам Крамера. Если ему будет нужна наша помощь, то мы поможем»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Егор Сорин Сергей Устюгов Маркус Крамер Лыжи

Тренер Егор Сорин прокомментировал включение Сергея Устюгова в состав его группы.

Сергей продолжит работать по планам Крамера, как это было в прошлом году. Если ему где‑то будет нужна наша помощь, то мы ему поможем.

– Будет ли он проходить совместные сборы с вашей группой?

– Здесь уже как он сам решит. Сергей – спортсмен высокого уровня, который может выбирать. Как минимум, мы ему можем помочь в плане организации восстановления, докторов, если у него не будет возможности ездить со своей региональной сборной.

В нашем виде спорта важна работа команды: сервис, массажисты, доктора, поэтому в плане использования благ команды у Сергея есть выбор в рамках правил, которые есть у нас в группе, – сказал Сорин.

Большунов и Непряева остались у Бородавко, Устюгов, Ступак и Коростелев перешли к Сорину. Состав сборной России по лыжным гонкам на сезон-2023/24

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4 комментария

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Биатлонная зима
Сергей сам себе тренер и кроме Крамера никого не хочет видеть в помощниках
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SkierNSK
Эврика, ...
Я про это писал в прошлом году, но тогда почему-то у Сорина было другое мнение.
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clockworkorange
Так Серёга уже был в группе Сорина и не срослось у него. Ведь тренировался же в "месте силы лыжников", зачем искать добра от добра?)
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