Вероника Степанова: «Многие люди в мировых лыжных гонках откровенно расстроены. Была бы их воля – они бы завтра нас пригласили вернуться, но не они решают»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) FIS Политика Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова заявила, что многие в мировых лыжных гонках хотели бы вернуть россиян.

«24 мая FIS должна, наконец, сказать что-то внятное относительно нас, российских лыжников, в смысле допуска на международные соревнования. Точнее, недопуска. Никаких иллюзий у меня нет. Как и недовольства особого. Попробую и вас убедить, что расстраиваться нечему.

Здесь на днях Международная федерация тяжелой атлетики не допустила наших спортсменов на соревнования на Кубе, потому что «каждому атлету из России, претендующему на получение нейтрального статуса, необходимо заполнить индивидуальную декларацию, в которой основной пункт – указать, что он не связан с вооруженными силами, органами государственной безопасности или другими структурами, оказывающими поддержку СВО». 

И это еще не все – потом какая-то комиссия будет выяснять, правду ли там спортсмен написал. 

Это само по себе уже неприемлемо. Хотела бы я посмотреть на лыжника из сборной, который на такое согласится. Но есть и другая сторона. Зачем нам рваться в дом с трещинами? <...> 

С кем ни поговори – все знают, что мы катимся куда-то не туда. Я свою международную карьеру отсчитываю с января 2019-го, с первого юниорского чемпионата мира. И все время слышу стоны и жалобы от иностранных друзей и партнеров (без кавычек, они и сейчас остаются таковыми).

Все сводится к деньгам – их в Европе и США становится меньше у всех: федераций, команд, самих лыжников, производителей инвентаря.

Хотите примеры? Я знаю, вы любите примеры. Пожалуйста, только без подробностей: в одной хорошо мне знакомой европейской молодежной команде раньше было 10 человек, а сейчас 6. Раньше у них было 5-6 сборов в году, а теперь 2-3. Все отлично знают, что с таким подходом побеждать нельзя, но средств нет. Раньше были, а теперь нет.

Или вот история: лет пять назад одна финская фирма – производитель инвентаря – платила своим амбассадорам (из первой десятки, но не чемпионам) столько, сколько сейчас не платит вообще никто. Даже Клэбо. Денег нет, товар не продается. А не продается потому, что народ в Европе меньше лыжными гонками интересуется. И сами не бегают, и меньше смотрят.

Это началось не год назад, тенденция такая. Нельзя сказать, что FIS и все, кто вокруг свой бизнес строят, ее не замечал.

Одним из ответов стал такой разогрев интереса через «Европа против России». И я в это была включена настолько, насколько скромные заслуги и таланты позволяли. <...> 

Мужскую гонку на 50 км в Холменколлене в этом году в Норвегии по NRK посмотрело 403 тысячи зрителей. В 2019 году тот же мужской Холменколлен смотрело 626 тысяч! Напомнить вам, кто выиграл в 2019? Правильно, Александр Александрович Большунов победил, и наши заняли весь пьедестал. Нет нас – нет рейтингов!

Поэтому сейчас многие люди в мировых лыжных гонках откровенно расстроены. Все их усилия, идеи накрылись без участия российских спортсменов. Была бы их воля – они бы завтра нас пригласили вернуться без всяких предварительных условий. Но не они решают, это очевидно всем», – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ». 

Глава ФТАР: «Ни один российский тяжелоатлет не подписал унизительную декларацию с дискриминационными критериями допуска на соревнования»

31 комментарий

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Варлампий Варлампий
ее нытье каждый пост уже утомляет, да кому ты сдалась, тем более в контексте планеты
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Вечно в бане
В России тоже есть многие люди, была бы их воля, сделали бы так, что нас хоть не завтра бы пригласили вернуться, но послезавтра. Но они не решают.
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Ivan Ivanych
Расстроены только те, кому запретили участвовать. Себе не ври хотя бы
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Beloded2007
В Белгородской области тоже многие откровенно расстроены, но не они решают
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Jefri AG
Бла-бла-бла...
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MikhaL
Один старикан решил войти в учебник истории и поменял жизнь людям в 2 странах. Про это Вероника не хочет высказаться?
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Marky777
Тебя бы не пригласили
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Денис Грибанов
Особенно тебя.
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brig_Mercury
Тупые вопросы самой Степановой. Сколько тысяч зрителей посмотрели лыжные гонки в прошлом сезоне в России? И как долго её и лыжи будет спонсировать государство в условиях дефицитного бюджета?
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Алексей Агеев
Эти люди сейчас с вами в одной комнате?
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Николай Козлов
Погоди те ка, она недавно говорила, что ей нафиг не нужна финская глубинка, что она там не видела.
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Павел Мельников
Большой вопрос, стоит ли копипастить в новости эти простыни от Трунова и интересны ли они кому-нибудь вообще кроме него самого. Цитировать - только его самолюбие тешить.
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Melnikov1968
Огромная радость для Степановой,что в Европе упал интерес к лыжному спорту. Прямо до потолка прыгает. У нас я думаю тоже не так много людей,которые смотрят внутренние старты.
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Александр Трифон0в
Она так не расстроена, что говорит об этом каждый день
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Artem Karev
У этой всё никак стадия принятия не приходит. Хотя в принципе это в стиле их тусовки - отрицать реальность до самого конца.
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Melnikov1968
Ответ Elvagor
имеет право на свое мнение, ничего страшного тут не вижу
Как можно выразить собственное мнение по вопросам политики и экономики, если не разбираешься в этом?
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Ivan Balashov
Ответ MikhaL
Один старикан решил войти в учебник истории и поменял жизнь людям в 2 странах. Про это Вероника не хочет высказаться?
Таки не в двух.
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Ден Ден
Ответ Elvagor
Комментарий удален модератором
Ну так не заходите в их логово, если они вас так напрягают. Пользуйтесь иными ресурсами, для ваших предпочтений. Все гос тв к вашим услугам, там нет ни либералов, ни демократов, ни адекватов.
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Melnikov1968
Ответ Elvagor
Комментарий удален модератором
Причем здесь хейт страны. Хейтят Степанову, которая возомнила о себе невесть что. Разбирается во всех вопросах: экономика, политика… С ее то уровнем образования.
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Elvagor
Ответ Melnikov1968
Причем здесь хейт страны. Хейтят Степанову, которая возомнила о себе невесть что. Разбирается во всех вопросах: экономика, политика… С ее то уровнем образования.
имеет право на свое мнение, ничего страшного тут не вижу
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justbored
Ответ Павел Мельников
Интерес - это когда всерьез обсуждают. Здесь же, по большей части, шутят. Может, у них в тг-каналах и в этих колонках серьезная аудитория, пожалуйста (хоть и на самом деле вряд ли), но именно здесь это просто информационный мусор.
Ну в медиасфере это не так всё работает немного, вы же взрослый человек вроде бы.
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justbored
Ответ Павел Мельников
Большой вопрос, стоит ли копипастить в новости эти простыни от Трунова и интересны ли они кому-нибудь вообще кроме него самого. Цитировать - только его самолюбие тешить.
"Выдать господину Трунову дополнительную пайку риса и повысить социальный рейтинг )))"

Совсем нет реакции, да.))
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justbored
В названии колонки присутствует "есть вещи поважнее", но при этом Степанова с завидным упорством продолжает рассуждать о вещах ничтожных.
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Arty K.
Вероника, проснись, ты нужна только RT да двум бездомным с Митино
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Elvagor
Ответ Ден Ден
Ну так не заходите в их логово, если они вас так напрягают. Пользуйтесь иными ресурсами, для ваших предпочтений. Все гос тв к вашим услугам, там нет ни либералов, ни демократов, ни адекватов.
искаженное понимание у вас... спортс как спортивный источник норм.
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