Вероника Степанова заявила, что многие в мировых лыжных гонках хотели бы вернуть россиян.

«24 мая FIS должна, наконец, сказать что-то внятное относительно нас, российских лыжников, в смысле допуска на международные соревнования. Точнее, недопуска. Никаких иллюзий у меня нет. Как и недовольства особого. Попробую и вас убедить, что расстраиваться нечему.

Здесь на днях Международная федерация тяжелой атлетики не допустила наших спортсменов на соревнования на Кубе, потому что «каждому атлету из России, претендующему на получение нейтрального статуса, необходимо заполнить индивидуальную декларацию, в которой основной пункт – указать, что он не связан с вооруженными силами, органами государственной безопасности или другими структурами, оказывающими поддержку СВО».

И это еще не все – потом какая-то комиссия будет выяснять, правду ли там спортсмен написал.

Это само по себе уже неприемлемо. Хотела бы я посмотреть на лыжника из сборной, который на такое согласится. Но есть и другая сторона. Зачем нам рваться в дом с трещинами? <...>

С кем ни поговори – все знают, что мы катимся куда-то не туда. Я свою международную карьеру отсчитываю с января 2019-го, с первого юниорского чемпионата мира. И все время слышу стоны и жалобы от иностранных друзей и партнеров (без кавычек, они и сейчас остаются таковыми).

Все сводится к деньгам – их в Европе и США становится меньше у всех: федераций, команд, самих лыжников, производителей инвентаря.

Хотите примеры? Я знаю, вы любите примеры. Пожалуйста, только без подробностей: в одной хорошо мне знакомой европейской молодежной команде раньше было 10 человек, а сейчас 6. Раньше у них было 5-6 сборов в году, а теперь 2-3. Все отлично знают, что с таким подходом побеждать нельзя, но средств нет. Раньше были, а теперь нет.

Или вот история: лет пять назад одна финская фирма – производитель инвентаря – платила своим амбассадорам (из первой десятки, но не чемпионам) столько, сколько сейчас не платит вообще никто. Даже Клэбо. Денег нет, товар не продается. А не продается потому, что народ в Европе меньше лыжными гонками интересуется. И сами не бегают, и меньше смотрят.

Это началось не год назад, тенденция такая. Нельзя сказать, что FIS и все, кто вокруг свой бизнес строят, ее не замечал.

Одним из ответов стал такой разогрев интереса через «Европа против России». И я в это была включена настолько, насколько скромные заслуги и таланты позволяли. <...>

Мужскую гонку на 50 км в Холменколлене в этом году в Норвегии по NRK посмотрело 403 тысячи зрителей. В 2019 году тот же мужской Холменколлен смотрело 626 тысяч! Напомнить вам, кто выиграл в 2019? Правильно, Александр Александрович Большунов победил, и наши заняли весь пьедестал. Нет нас – нет рейтингов!

Поэтому сейчас многие люди в мировых лыжных гонках откровенно расстроены. Все их усилия, идеи накрылись без участия российских спортсменов. Была бы их воля – они бы завтра нас пригласили вернуться без всяких предварительных условий. Но не они решают, это очевидно всем», – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ».

Глава ФТАР: «Ни один российский тяжелоатлет не подписал унизительную декларацию с дискриминационными критериями допуска на соревнования»