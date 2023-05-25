Юрий Бородавко: «Нашим атлетам выдвигают унизительные требования, которые не имеют никакого отношения к спорту»
Юрий Бородавко отреагировал на продление отстранения российских лыжников.
Накануне стало известно, что Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) оставил в силе отстранение россиян.
«Мы уже привыкли к подобным решениям, они ожидаемы. Достаточно плотно следим за ситуацией в мире, за отношением к нам, за решениями в других видах спорта.
Нашим атлетам выдвигают унизительные требования, которые не имеют никакого отношения к спорту, от которого уже ничего не осталось. Если ты военнослужащий, то права выступать не имеешь, это очень прискорбно.
Конечно, мы видим, что какие-то подвижки с допуском есть. Но в тех же дзюдо или фехтовании спортсменам выдвинули унизительные требования, плюс отцепили элиту, которая претендовала на самые высокие места. Делают все, чтобы лишний раз нас ткнуть», – сказал тренер.
Наказания для спортсменов - пример коллективной ответственности за содеянное всех россиян.И, к сожалению, Россия даже не думает становится на путь очищения, а ровно наоборот - прёт сама в выгребную яму, по дороге возмущаясь, что её все не любят.
Кто хочет испытывать эмоции, например, от быстрого спуска с горы на санях — на здоровье, но за свои.
А чтобы соблазна не возникало, хорошо бы еще прикрыть шарагу под названием Олимпийские игры, превратившуюся в кормушку для проходимцев и пропагандистов.
Чувство патриотической гордости пускай подпитывается горячими школьными обедами и отсутствием швабры в заднем месте".