Юрий Бородавко: «Нашим атлетам выдвигают унизительные требования, которые не имеют никакого отношения к спорту»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко FIS Лыжи

Юрий Бородавко отреагировал на продление отстранения российских лыжников.

Накануне стало известно, что Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) оставил в силе отстранение россиян.

«Мы уже привыкли к подобным решениям, они ожидаемы. Достаточно плотно следим за ситуацией в мире, за отношением к нам, за решениями в других видах спорта.

Нашим атлетам выдвигают унизительные требования, которые не имеют никакого отношения к спорту, от которого уже ничего не осталось. Если ты военнослужащий, то права выступать не имеешь, это очень прискорбно.

Конечно, мы видим, что какие-то подвижки с допуском есть. Но в тех же дзюдо или фехтовании спортсменам выдвинули унизительные требования, плюс отцепили элиту, которая претендовала на самые высокие места. Делают все, чтобы лишний раз нас ткнуть», – сказал тренер.

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23 комментария

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Олег Иванов
Спорт всегда имеет отношение к политике, достаточно вспомнить спортсменов-депутатов и пиар власти на победах и олимпиадах.Так что не надо корчить из себя дураков.
Наказания для спортсменов - пример коллективной ответственности за содеянное всех россиян.И, к сожалению, Россия даже не думает становится на путь очищения, а ровно наоборот - прёт сама в выгребную яму, по дороге возмущаясь, что её все не любят.
+41
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Mr. Jones
Все эти люди реально не понимают, что статус военнослужащего или росгвардейца означает автоматический отказ в визе со стороны любого т.н. "недружественного" государства? Что в данном вопросе могут решить спортивные федерации?
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Олег Кузнецов
Ответ Mr. Jones
Все эти люди реально не понимают, что статус военнослужащего или росгвардейца означает автоматический отказ в визе со стороны любого т.н. "недружественного" государства? Что в данном вопросе могут решить спортивные федерации?
Спортсменов поставили перед выбором: участие в международным стартах или числиться в ЦСКА или Росгвардии, хранить военную форму в шкафу. получать жалование офицера . внеочередные звания и в финале пенсию военного по выслуге, за то. что на лыжах бегал...Пусть выбирают,мне их уже не жалко, они давно пытаются и рыбку съесть и на елочку не сесть.
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YOKODZUMA
Если ты так внимательно следишь за ситуацией, то может заметил некоторое спецсобытие за последние полтора года
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sintenced
Ответ Павел Мельников
Хорошо, что пока еще про требования говорит, а не переключился на травлю выступающих спортсменов.
До него обновленные методички еще не дошли.
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Павел Мельников
Хорошо, что пока еще про требования говорит, а не переключился на травлю выступающих спортсменов.
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Mypta3uh23
А выступления на концертах едра почти спорт?
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Alexander2022
Ответ Сыр в масле
обыкновенный западный нацизм, который поддерживают местные псевдолибералы и укроципсошники
Тогда не нужно рваться к "нацистам" на запад, а сидеть там, где его "нет"
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vadned
Ответ Alestern
какие подвижки? запомните уже раз и навсегда, что Россия вернется только со своей символикой и на полных правах!... соглашаться на любые другие условия - это унижение и предательство!... пусть те спортсмены, которые согласны выступать без флага и гимна, без роду и имени - выступают исключительно за свой счёт! к стране такие спортсмены никакого отношения не будут иметь в таком случае!..И никакие отговорки, типа «век спортсмена короток» и прочая лабуда, тут неуместны!.. Мне, как болельщику с огромным стажем, главное, чтобы спортсмены выступали именно за страну! Я хочу вместе с ними гордиться страной, когда поднимается наш флаг и звучит наш гимн… Если этого всего нет, то мне абсолютно плевать на такой спорт...
Да ты просто не болельщик, вот и всё. Спортсмены не всегда выигрывают, не всегда в их честь поднимают флаг и играют гимн. Но настоящие болелы их будут поддерживать всегда, независимо от выигрыша или проигрыша, с флагом или без.
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Atsuktuvas
Да вроде наоборот - далают все, чтобы лишний раз не тыкать. И даже не нюхать...
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Strong
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Двуличие. Сначала говорят, что приползут на коленях и будут просить, и в то же время плачут: а нас то за что ?
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Anton Abaturov
"Когда налогоплательщики потребуют раз и навсегда прекратить тратить их деньги на профессиональный спорт, тогда весь этот балаган и закончится.
Кто хочет испытывать эмоции, например, от быстрого спуска с горы на санях — на здоровье, но за свои.
А чтобы соблазна не возникало, хорошо бы еще прикрыть шарагу под названием Олимпийские игры, превратившуюся в кормушку для проходимцев и пропагандистов.
Чувство патриотической гордости пускай подпитывается горячими школьными обедами и отсутствием швабры в заднем месте".
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Abush1969
Ответ Олег Иванов
Спорт всегда имеет отношение к политике, достаточно вспомнить спортсменов-депутатов и пиар власти на победах и олимпиадах.Так что не надо корчить из себя дураков. Наказания для спортсменов - пример коллективной ответственности за содеянное всех россиян.И, к сожалению, Россия даже не думает становится на путь очищения, а ровно наоборот - прёт сама в выгребную яму, по дороге возмущаясь, что её все не любят.
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sergpn
Ответ Олег Иванов
Спорт всегда имеет отношение к политике, достаточно вспомнить спортсменов-депутатов и пиар власти на победах и олимпиадах.Так что не надо корчить из себя дураков. Наказания для спортсменов - пример коллективной ответственности за содеянное всех россиян.И, к сожалению, Россия даже не думает становится на путь очищения, а ровно наоборот - прёт сама в выгребную яму, по дороге возмущаясь, что её все не любят.
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Олег Иванов
Ответ Abush1969
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Олег Иванов
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капралъ
на сво их отправить, нечего тут бегать и прыгать
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sintenced
Юрий Бородавко - бородавка на лице российского спорта.
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