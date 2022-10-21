Максим Вылегжанин: «Сейчас идут чисто политические действия. Без России мировой лыжный спорт потеряет в зрелищности»

Чемпион мира по лыжным гонкам Максим Вылегжанин высказался об отстранении сборной России от международных стартов.

«Лыжники ожидали, что недопуск до соревнований продлится. Были ожидания и надежды, что все-таки мы сможем выступать, но все это было сумеречно. Спортивная этика была нарушена ими давно, сейчас уже чисто политические действия идут.

Не знаю, как скоро мы вернемся на международную арену, но все надеются, что это будет как можно быстрее. В России лыжный спорт очень сильный, и наши спортсмены очень хороши, поэтому мы создавали конкуренцию на соревнованиях.

Без России мировой лыжный спорт потеряет в зрелищности, будет уже не так интересно. Также они теряют российских болельщиков. Если смотреть статистику по марафонам, то там зрители из нашей страны преобладают, поэтому телепросмотров будет меньше», – сказал Вылегжанин.

Доклад о популярности лыжных гонок: Россия – с отрывом лидер по аудитории; а когда норвежцы не участвуют, рейтинги выше!

Член Совета FIS: «Российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях FIS в будущем сезоне. У нас единая точка зрения в этом вопросе»