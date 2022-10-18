Вяльбе об Играх FIS: «Это предложение было от нас еще два года назад. Как это будет осуществляться, пока неизвестно»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) высказалась о проведении Игр FIS в 2024 году.

Новый турнир объединит все дисциплины FIS и будет проходить раз в 4 года.

«Это предложение было от нас еще два года назад. Как это будет осуществляться, пока неизвестно. Мы не видели ни форматов, ни городов и стран, которые участвуют в победе FIS Games. Мы предлагали, чтобы это были все шесть видов спорта, которые входят в FIS. Единовременно в одном месте принимали участие: один раз в четыре года, когда нет чемпионата мира.

Различия программ между чемпионатами мира и FIS Games? Это более интересно, иначе это будет практически ЧМ. В любом случае всегда есть смысл принимать участие в международных стартах, но такие соревнования не превзойдут по значимости Олимпийские игры.

Дополнительное внимание к лыжному спорту? Чем больше интересных соревнований, тем лучше для спорта и для телевидения, а за счет телевидения – весь спорт. Спонсоры приходят на то, чтобы их картинку показали.

Если это будут на самом деле серьезные соревнования, то они будут вторыми после Олимпийских игр, тем более люди будут ждать этот турнир четыре года. Как я могу относиться по-другому к этим стартам, если это была наша идея?» – сказала Вяльбе.