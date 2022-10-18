Первые Игры FIS пройдут в 2024 году

Президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш подтвердил, что в 2024 году организация проведет первые Игры FIS.

Новый турнир объединит все дисциплины FIS и будет проходить раз в 4 года.

«Думаю, с точки зрения финансов и интереса публики Игры FIS имеют больший потенциал, чем чемпионаты мира.

Первые Игры должны состояться в 2024 и 2028 годах (возможно, в нескольких городах в 2024-м и на одном объекте в 2028-м, ведутся обсуждения).

Да, это близкое будущее. Но у нас с этим нет никаких проблем», – сказал Элиаш.