Вероника Степанова: «Думаю, мне уже не стать чемпионкой мира по правилам FIS. Не захотят норвежские, шведские, финские чиновники от спорта меня видеть на соревнованиях у себя»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России жен (лыжные гонки) FIS Политика Матч ТВ Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Вероника Степанова заявила, что ей «уже никогда не стать чемпионкой мира».

«Хочется ли мне побеждать на международных соревнованиях? Конечно. Вопрос – каких.

Думаю, что мне уже никогда не стать чемпионкой мира по правилам FIS. Не захотят норвежские, шведские, финские чиновники от спорта меня видеть на соревнованиях у себя – до 2029 года включительно (чемпионаты мира 2025, 2027 и 2029 годов пройдут в Норвегии, Швеции и Финляндии соответственно – Sports.ru).

Просто не могут они себе позволить, чтобы приехала российская лыжница и выиграла.

Они живут в каком-то своем мироустройстве, которое я никогда не разделяла – ни сейчас, ни в 2019 году, ни в победном для меня 2021-м (я про юниорский чемпионат мира в той же Финляндии).

И не скрывала это тоже никогда – нам с ними по пути, лишь если каждый будет уважать взгляды другого, не пытаться учить, давать советы и тем более что-то от нас требовать. Не хотят? Да и не надо», – написала Степанова в колонке на сайте «Матч ТВ».

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19 комментариев

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Ярик01
"Умер и умер, чего бухтеть", сама дальнейшую карьеру выбрала.
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Ilya1611
Все виноваты, я одна пушистая
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IzhStyle
Пошло принятие
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Melnikov1968
Вероника,ну так мы тоже живем в своем мироустройстве. Разве не так? Постоянно говорим что мы дружелюбны,миролюбивы,открыты и т.д. А на деле кроем Запад всеми манерами и пользуемся их достижениями. Но ты видно считаешь,что так и должно быть.
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Ебздрогыч
Будешь чемпионкой русского мира в Усть-пердюйске! Ты же сама этого хотела, ведь так?
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revdin
Фигасе самомнение: она бы приехала и выиграла, но ее не пускают. Что бы она выиграла? 12 место?
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Варлампий Варлампий
как обиженный ребенок, не хотят, да и не надо, но десятый пост пишет как ей все равно
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Фанат Сан-Марино
А н#### было говорить и писать х####
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Wiley Fox
А сама Степанова в каком мире живёт?

У нее интеллект советской стиральной машины Вятка-автомат
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Atsuktuvas
Страна непуганых чемпионов.
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Ковид 07.10.52
Верной дорогой шагаешь Вероника! Враги, враги...кругом враги....
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Natalia Antonova
Даже если допустят, тебе все равно не стать ЧМ. Потому что норвежские, шведские, финские и другие сборные тренеруются, а ты положила болт на спорт
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La Crosse Bobcats
Ответ IzhStyle
Пошло принятие
у нее как раз принятие еще год назад было, судя по ее еще тогдашним действиям))
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Darshan
А у нее вообще был шанс пока допускали? А то есть подозрения что этот шанс был равен шансу любого пользователя стать чемпионом мира))
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4 shizzle ma nizzle
Отрицание – гнев – торг – депрессия – принятие
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MikhaL
- "каждый будет уважать взгляды другого, не пытаться учить, давать советы и тем более что-то от нас требовать"
Это она точно про скандинавов говорит?? В зеркало не пробовала смотреться повнимательнее??
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Заблудившийся
Какие же, все-таки отмороженные, эти скандинавские чиновники, такого понатвАрили, что будущий депутат - Ника Степанова уже сейчас, за голову держится - двумя руками :)))
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Собака хаски в маске
зато ты будешь чемпионом страны изг...в смысле в таких трудных условиях
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