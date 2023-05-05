Вероника Степанова: «Думаю, мне уже не стать чемпионкой мира по правилам FIS. Не захотят норвежские, шведские, финские чиновники от спорта меня видеть на соревнованиях у себя»

Лыжница Вероника Степанова заявила, что ей «уже никогда не стать чемпионкой мира».

«Хочется ли мне побеждать на международных соревнованиях? Конечно. Вопрос – каких.

Думаю, что мне уже никогда не стать чемпионкой мира по правилам . Не захотят норвежские, шведские, финские чиновники от спорта меня видеть на соревнованиях у себя – до 2029 года включительно (чемпионаты мира 2025, 2027 и 2029 годов пройдут в Норвегии, Швеции и Финляндии соответственно – Sports.ru).

Просто не могут они себе позволить, чтобы приехала российская лыжница и выиграла.

Они живут в каком-то своем мироустройстве, которое я никогда не разделяла – ни сейчас, ни в 2019 году, ни в победном для меня 2021-м (я про юниорский чемпионат мира в той же Финляндии).

И не скрывала это тоже никогда – нам с ними по пути, лишь если каждый будет уважать взгляды другого, не пытаться учить, давать советы и тем более что-то от нас требовать. Не хотят? Да и не надо», – написала в колонке на сайте «Матч ТВ».