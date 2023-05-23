Чемпионат России по лыжероллерам пройдет в Ханты-Мансийске с 24 по 30 июля

Чемпионат России по лыжероллерам пройдет с 24 по 30 июля в Ханты-Мансийске.

Основным местом проведения гонок будет Центр зимних видов спорта имени Филипенко, однако масс-старт пройдет на улицах города.

«Югра готовится принять чемпионат России по лыжероллерам. Одно из крупнейших соревнований лета пройдет в Ханты-Мансийске с 24 по 30 июля.

В окружную столицу приедут порядка 150 лучших лыжников и лыжероллеров страны.

Планируется, что самая зрелищная гонка – масс-старт – пройдет от улицы Дзержинского до улицы Энгельса», – заявили в департаменте физической культуры и спорта Югры.

Организаторы также планируют провести различные культурные мероприятия для болельщиков и гостей чемпионата.