На развитие лыжного центра спорта «Малиновка» планируют выделить более 100 млн рублей в 2023 году

На развитие лыжного комплекса «Малиновка» хотят выделить более 100 млн рублей в 2023 году.

Об этом сообщил заместитель губернатора Архангельской области Сергей Пивков.

«Наша задача – сделать «Малиновку» центром для проведения и тренировочных мероприятий, и соревнований любого уровня, вплоть до мирового. В этом году в «Малиновке» проведем чемпионат России по лыжероллерам, а в следующем году – чемпионат России, о чем уже говорила Елена Валерьевна Вяльбе, решение принято. В этом году планируем заасфальтировать стартовую поляну для лыжероллеров.

Вообще у нас есть план развития центра лыжного спорта «Малиновка». Мы недавно презентовали его губернатору Архангельской области и еще дорабатываем его. В этом году планируем вложить более 100 миллионов рублей в развитие этого центра вместе с нашим партнером, группой компаний «УЛК». Политическое решение губернатора на этот счет уже принято, мы понимаем приоритетность задачи.

Планируем в «Малиновке» поставить быстровозводимые трибуны, чего не хватало на «Чемпионских высотах». Также планируем поставить четыре светодиодных LED‑экрана, хотим улучшить позиции для телекамер. Планируем сделать еще сервис‑центр из вакс‑кабин», – сказал замгубернатора.

Также Пивков прокомментировал идею провести в следующем сезоне в Малиновке мини‑тур с восхождением в гору.

«Если Юрий Викторович (Бородавко) говорит, что на нашей трассе можно организовать такую гонку, мы с удовольствием организуем ее, без проблем. Юрию Викторовичу виднее, он лучше всех знает нашу трассу. Мы готовы к любым соревнованиям», – отметил Пивков.