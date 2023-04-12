На развитие лыжного центра спорта «Малиновка» планируют выделить более 100 млн рублей в 2023 году

Теги лыжные гонки чемпионат России Юрий Бородавко ФЛГР Елена Вяльбе лыжероллеры Чемпионские высоты Лыжи

На развитие лыжного комплекса «Малиновка» хотят выделить более 100 млн рублей в 2023 году.

Об этом сообщил заместитель губернатора Архангельской области Сергей Пивков.

«Наша задача – сделать «Малиновку» центром для проведения и тренировочных мероприятий, и соревнований любого уровня, вплоть до мирового. В этом году в «Малиновке» проведем чемпионат России по лыжероллерам, а в следующем году – чемпионат России, о чем уже говорила Елена Валерьевна Вяльбе, решение принято. В этом году планируем заасфальтировать стартовую поляну для лыжероллеров.

Вообще у нас есть план развития центра лыжного спорта «Малиновка». Мы недавно презентовали его губернатору Архангельской области и еще дорабатываем его. В этом году планируем вложить более 100 миллионов рублей в развитие этого центра вместе с нашим партнером, группой компаний «УЛК». Политическое решение губернатора на этот счет уже принято, мы понимаем приоритетность задачи.

Планируем в «Малиновке» поставить быстровозводимые трибуны, чего не хватало на «Чемпионских высотах». Также планируем поставить четыре светодиодных LED‑экрана, хотим улучшить позиции для телекамер. Планируем сделать еще сервис‑центр из вакс‑кабин», – сказал замгубернатора.

Также Пивков прокомментировал идею провести в следующем сезоне в Малиновке мини‑тур с восхождением в гору.

«Если Юрий Викторович (Бородавко) говорит, что на нашей трассе можно организовать такую гонку, мы с удовольствием организуем ее, без проблем. Юрию Викторовичу виднее, он лучше всех знает нашу трассу. Мы готовы к любым соревнованиям», – отметил Пивков.

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3 комментария

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Ярик01
Ответ Матвей Суицидин
Место специфическое, насколько я знаю, там нет горнолыжки, чтобы наладить постоянный поток туристов в зимнее время, как в Кировске. А значит инфраструктура туристическая не будет развиваться ради одно-двух стартов в год. Города рядом тоже нет. Откуда болельщиков брать?
Архангельская область, Устьянский район, поселок Шангалы. Жителей 2330. Расположен на правом берегу реки Устья приток Ваги в 10 км к северо-востоку от рабочего посёлка Октябрьский (9137 жителей)

Дорога из Москвы займет 8 часов, из Санкт-Петербурга — 10 часов, из Архангельска — 6 часов, из Вологды — 3 часа.

Привлекательно. Но думаю, что исключительно летом привлекательно. Зимой только местные жители поддержат, зато от мала до велика.
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Александра Стенмарк
Ну, и кто говорил, что у нас ничего не делается для развития спорта, особенно массового. Началось. Еще, пожалуйста, теплые туалеты, и ... спортивные площадки во дворах, а также беговые трассы в парках, горнолыжные склоны и площадки для скейта и роликов! Тогда, глядишь, и статотчет по уровню вовлечения населения в занятия физкультурой будет оправдан. Надежда умирает последней1
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Матвей Суицидин
Место специфическое, насколько я знаю, там нет горнолыжки, чтобы наладить постоянный поток туристов в зимнее время, как в Кировске. А значит инфраструктура туристическая не будет развиваться ради одно-двух стартов в год. Города рядом тоже нет. Откуда болельщиков брать?
+2
0
+2
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