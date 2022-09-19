Степанова о 34-м месте на чемпионате России: «Сегодня была проверочная тренировка. Потихоньку наращиваем темп, и надеюсь, к ноябрю будет другая картина»

Олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова оценила свое выступление на чемпионате России в Тюмени, где заняла 34-е место в коньковой гонке на 15 км.

– Сегодня у вас гонка не особо получилась. Объясните, что случилось?

– Сегодня была проверочная тренировка. К сожалению, в августе был пропущен сбор в Терсколе, и болезнь... Так что сейчас потихоньку наращиваем темп, и надеюсь, к ноябрю будет уже другая картина.

– То есть вы выходили на гонку изначально просто «простартоваться», получить практику, но не строили каких-то целей на результат?

– Конечно, спортсмен всегда выходит со старта именно победить, но в силу летней подготовки сейчас могу показать только такой результат, – сказала Степанова.

Лыжероллеры. Чемпионат России. Прокофьева выиграла гонку на 15 км свободным стилем, Смирнова – 2-я, Кулешова – 3-я, Степанова – 34-я