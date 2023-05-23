Вероника Степанова: «Посмотрим, как IBU запоет, когда немецкий биатлон будет примерно так же котироваться, как немецкие лыжные гонки»
Вероника Степанова высказалась о недопуске российских биатлонистов к международным стартам.
«Международный союз биатлонистов (IBU) заявил, что вообще не о чем говорить в плане участия российских атлетов. В отличие от «родного» FIS, у меня нет там знакомых. Не знаю, чем они руководствуются.
Подозреваю, что смотрят свои контракты на телеправа с Европейским вещательным союзом, смотрят на спонсоров из Германии и радуются своей финансовой успешности. Есть ли на соревнованиях российские биатлонисты, нет ли – на их доходы это влияет не очень сильно.
Посмотрим, как они запоют, когда немецкий биатлон примерно так же будет котироваться, как немецкие лыжные гонки – но пока боссы биатлона всем довольны», – написала лыжница в колонке для «Матч ТВ».
Бан российского биатлона продлен: за нас только две страны, зато против выступила Бразилия, а Бах предложил нейтральный статус
Вот немцы - молодцы! Делают автомобили - получаются автомобили. Делают дороги - получаются дороги. Делают порно - получается порно. А мы что ни делаем - получается порно. Вот только порно не получается.
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Подождем. Пока твое бесконечное пение слышим...
"Не плачь, Так получилось, что судьба нам не дала..."
Мужики и там и там были в ж..