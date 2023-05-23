Вероника Степанова: «Посмотрим, как IBU запоет, когда немецкий биатлон будет примерно так же котироваться, как немецкие лыжные гонки»

Теги сборная России сборная России жен (лыжные гонки) IBU Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова высказалась о недопуске российских биатлонистов к международным стартам.

«Международный союз биатлонистов (IBU) заявил, что вообще не о чем говорить в плане участия российских атлетов. В отличие от «родного» FIS, у меня нет там знакомых. Не знаю, чем они руководствуются.

Подозреваю, что смотрят свои контракты на телеправа с Европейским вещательным союзом, смотрят на спонсоров из Германии и радуются своей финансовой успешности. Есть ли на соревнованиях российские биатлонисты, нет ли – на их доходы это влияет не очень сильно.

Посмотрим, как они запоют, когда немецкий биатлон примерно так же будет котироваться, как немецкие лыжные гонки – но пока боссы биатлона всем довольны», – написала лыжница в колонке для «Матч ТВ». 

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21 комментарий

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Atsuktuvas
Вспомнилось из старого КВН (кажется БАК - Соучастники):
Вот немцы - молодцы! Делают автомобили - получаются автомобили. Делают дороги - получаются дороги. Делают порно - получается порно. А мы что ни делаем - получается порно. Вот только порно не получается.
+20
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+20
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Olga.t
Ответ Рус Киссенжер
она, наверное,и сама не понимает, что несёт. так, клепает лишь бы клепать.
На лыжной трассе девушке стало тесно, решила биатлон поучить жить...
+12
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Рус Киссенжер
она, наверное,и сама не понимает, что несёт. так, клепает лишь бы клепать.
+16
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арап Петра Великого
Посмотрим, как они запоют...
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Подождем. Пока твое бесконечное пение слышим...
"Не плачь, Так получилось, что судьба нам не дала..."
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Фанат Сан-Марино
Зная, что она и её пажылой бойфренд курят, но немецкие лыжи и биатлон вполне котируются хотя бы среди женщин
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Клифуня
Немецкие лыжницы в эстафете в Токио серебро завоевали, отличный результат
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Hardy
🤡🤡🤡🤡🤡🤡
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петрович сектор1
Вообще то на последних ОИ немецкие лыжницы выступили лучше биатлонисток
Мужики и там и там были в ж..
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Viks
"Посмотрим, как они запоют, когда немецкий биатлон..." --- Когда рак на горе свистнет?
+7
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Adolf Glieder
Ответ Atsuktuvas
Вспомнилось из старого КВН (кажется БАК - Соучастники): Вот немцы - молодцы! Делают автомобили - получаются автомобили. Делают дороги - получаются дороги. Делают порно - получается порно. А мы что ни делаем - получается порно. Вот только порно не получается.
Не люблю КВН, но эта фраза - победа по всем фронтам.
+4
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Татьяна Солотина
Опять ждать! Ждали, что на колени станут, упрашивать будут, заплачут! Да ничего не дождались. Вот и остаётся только ехидничать, да ждать, когда кому-то плохо будет. Но плохо может быть и ждунам, и, даже быстрее, чем вы думаете.
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Ковид 07.10.52
Так они уже напелись во время холодной зимы ....тьфу...Интересной у этой особи слух-то есть или она только лозунги слышит из-за красной стены и их повторяет...
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Утконос Никифорович
К слову, на ОИ у немцев лыжная сборная взяла 1 золото и 1 серебро, биатлонисты 1 золото и 1 бронзу. Все равно биатлон остается очень популярным видом спорта в Германии
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Andrey Novikov
Ответ Gondeira
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Ну это не я сказал, а Вероника, хотя, всё может случиться, даже то, чего не бывает и быть недолжно.
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Утконос Никифорович
Ответ Клифуня
Немецкие лыжницы в эстафете в Токио серебро завоевали, отличный результат
В Пекине только)
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Биатлонная зима
Конечно ,от трансляций зимой никто не уйдёт так вот запросто, тем более говоря о немецких лыжницах, которые прилично стали придавливать саандинавок
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Ярик01
После того как замерзнут без российского газа и будут отходы у пятерочки собирать из-за обвала промышленности, запоют и об отсутствии великих российских биатлонистов и самого Дмитрия Губерниева.
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Gondeira
Ответ Andrey Novikov
Что непонятного? БМВ самый крутой спонсор спорта, а если немцы сдадут позиции в биатлоне, спонсор может уйти, вот и всё, что она сказала.
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Антон Романов
Ответ Рус Киссенжер
она, наверное,и сама не понимает, что несёт. так, клепает лишь бы клепать.
самокретично
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Andrey Novikov
Ответ Клифуня
Немецкие лыжницы в эстафете в Токио серебро завоевали, отличный результат
А что за соревнования были у лыжников в Токио?
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