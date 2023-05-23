Вероника Степанова: «FIS пытается идти в струе и уравнять все, что можно между мужчинами и женщинами. Эта «струя» по большей части западная, да и там много недовольных»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) FIS Матч ТВ Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова высказалась об уравнивании мужских и женских дистанций в лыжных гонках.

«FIS затеял какие-то совершенно ненужные перемены в длине дистанции на соревнованиях. Я уже критиковала идею 50 км у женщин. Просмотр Холменколлена в этом году меня только убедил, что это ерунда какая-то, особенно ближе к концу сезона.

Ну ладно, обозвали это «лыжным марафоном», сравнили с беговым – можно заявить о достигнутом гендерном равенстве. Но вот зачем менять длину обеих эстафет?

Я где-то прочитала, что 4×10 км у мужчин – самый привлекательный вид всей программы для рекламодателей в лыжных гонках. Теперь будет на четверть меньше времени для ее показа. Может быть, не стоит так экспериментировать? Для чего?

Впрочем, понятно, для чего. FIS пытается идти в струе и формально уравнять все, что можно между мужчинами и женщинами. Только «струя» эта по большей части западная, да и там много недовольных.

Есть такая замечательная (не для меня, но для зрителей) гонка – Lysebotn Uphill в рамках BLINK. Там и мужчины, и женщины бегут одну и ту же дистанцию на одинаковых лыжероллерах.

Легко сравнивать. В прошлом году победительница у женщин София Лаукли со своим выигрышным временем была бы только 50-й среди мужчин.

София – одна из самых сильных «горнячек» в мире, эта дистанция 100% под нее – и все равно она проигрывает и спринтерам, и лыжникам-ветеранам. Какое в циклических видах спорта равенство полов по результатам? Зачем?!» – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ». 

🤷‍♂️Неожиданная реформа – в лыжах теперь равные дистанции: женщинам удлинили гонки (до 50 км!), а мужчинам сократили. Почти все против

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2 комментария

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Рус Киссенжер
недовольных,милая(как бы сказал Михалков), везде хватает,где нет тоталитаризма и не слушают одного человека.
+6
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Ковид 07.10.52
Какое в циклических видах спорта равенство полов по результатам? Зачем?!
Таким как эта нет дела до мировых тенденций, она получает. там зарабатывают...ей этого не понять...
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