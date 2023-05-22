Ступак о работе с Сориным: «Надеюсь, с Егором у нас получится такой коннект, когда он будет позволять мне быть собой»

Лыжница Юлия Ступак поделилась ожиданиями от работы с тренером Егором Сориным.

– Ты сейчас на первом сборе в Кисловодске. Как ощущения?

– Прошло только три дня сбора в новой группе, поэтому рано что-то говорить, рано делать выводы. Пока все хорошо, все нравится. Главное, чтобы здоровье позволяло двигаться дальше.

– Ты перешла в группу . Чувствуются какие-то различия?

– Конечно, различия есть. У каждого тренера своя подготовка, свой индивидуальный план, особенности. Другой момент, что не хочется, наверное, вдаваться в подробности или сравнивать людей.

Может быть, сейчас я на такой стадии, когда я только начинаю по новой искать себя, свои сильные стороны, слабые стороны. Поэтому пока никаких сравнений, никаких выводов. Только идем в доверии ко всему вперед и с песней.

– Ты уже довольно опытная спортсменка, поработала с разными тренерами из разных стран. Чем должен обладать идеальный тренер?

– Идеальный тренер для меня, в первую очередь, – это спокойный человек. Для меня очень важно, какой он несет заряд в команду, какой посыл несет, и уже потом, отталкиваясь от атмосферы в команде, вы вместе идете к результатам. План для меня на втором месте после того, как есть уже коннект с тренерами.

– То есть тебе нужен тренер-психолог, тренер-мотиватор, тренер-практически друг?

– Друг – да. Мне не нужен психолог, мне не нужен мотиватор, мне нужен человек, который даст мне побольше свободы, потому что это первоочередно у меня идет. Я надеюсь, что с Егором у нас получится такой коннект, когда он будет, так скажем, позволять мне быть собой, – сказала .