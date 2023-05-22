Ступак о работе с Сориным: «Надеюсь, с Егором у нас получится такой коннект, когда он будет позволять мне быть собой»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Егор Сорин Юлия Ступак (Белорукова) Лыжи

Лыжница Юлия Ступак поделилась ожиданиями от работы с тренером Егором Сориным.

– Ты сейчас на первом сборе в Кисловодске. Как ощущения?

– Прошло только три дня сбора в новой группе, поэтому рано что-то говорить, рано делать выводы. Пока все хорошо, все нравится. Главное, чтобы здоровье позволяло двигаться дальше.

– Ты перешла в группу Егора Сорина. Чувствуются какие-то различия?

– Конечно, различия есть. У каждого тренера своя подготовка, свой индивидуальный план, особенности. Другой момент, что не хочется, наверное, вдаваться в подробности или сравнивать людей.

Может быть, сейчас я на такой стадии, когда я только начинаю по новой искать себя, свои сильные стороны, слабые стороны. Поэтому пока никаких сравнений, никаких выводов. Только идем в доверии ко всему вперед и с песней.

– Ты уже довольно опытная спортсменка, поработала с разными тренерами из разных стран. Чем должен обладать идеальный тренер?

– Идеальный тренер для меня, в первую очередь, – это спокойный человек. Для меня очень важно, какой он несет заряд в команду, какой посыл несет, и уже потом, отталкиваясь от атмосферы в команде, вы вместе идете к результатам. План для меня на втором месте после того, как есть уже коннект с тренерами.

– То есть тебе нужен тренер-психолог, тренер-мотиватор, тренер-практически друг?

– Друг – да. Мне не нужен психолог, мне не нужен мотиватор, мне нужен человек, который даст мне побольше свободы, потому что это первоочередно у меня идет. Я надеюсь, что с Егором у нас получится такой коннект, когда он будет, так скажем, позволять мне быть собой, – сказала Ступак.

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1 комментарий

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Щеглот
Господи, с кем Сорин связался. А ведь я предвидел и предупреждал!
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