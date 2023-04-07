Ступак о переходе в группу Сорина: «Не хочу обсуждать, чтобы никого лишний раз не обидеть. Я сильно уважаю людей, но у меня очень большие проблемы с доверием»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Елена Вяльбе Егор Сорин Сергей Устюгов Лыжи

Лыжница Юлия Ступак прокомментировала решение о переходе в группу Егора Сорина

Ступак тренировалась под руководством немецкого специалиста Маркуса Крамера до его ухода из сборной России в прошлом году. Затем лыжница входила в группу Юрия Бородавко.

– Переход в группу Сорина уже согласован?

– Да.

– Егор говорил, что некоторые моменты все же требуют согласования и окончательно говорить о переходе рано.

– Мне кажется, это больше для того, чтобы поставить точку в этом вопросе. Но все уже знают, где и в какой группе я буду находиться, в том числе Елена Валерьевна (Вяльбе) и Егор.

– Когда впервые появилась мысль о переходе в группу Сорина?

– Я очень сильно уважаю Юрия Викторовича (Бородавко). Я бы не хотела говорить, что мысли о переходе были заранее – просто потому, что такого действительно не было. Я понимаю, что очень много вопросов, но просто не хочу обсуждать, чтобы никого лишний раз не обидеть. Я всех очень сильно уважаю.

– Не думала о том, что можешь повторить историю Устюгова, когда он спустя месяц ушел из группы Сорина на самоподготовку?

– Думала. Я об этом сказала Егору. Надеюсь, что все будет иначе. Я и Серегу знаю, и знаю себя. Понимаю, что я тоже не так проста. Я очень сильно уважаю людей, но, к сожалению, у меня очень большие проблемы с доверием. Я всегда очень осторожна, – рассказала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете.

«Сорин дважды сделал мне замечание, а на третье я сказал ему: «Егор, спасибо, но больше готовиться в твоей группе не буду». Устюгов объяснил уход от тренера

Маркус Крамер: «Буду помогать Ступак вместе с Сориным и поддерживать ее»

5 комментариев

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SkierNSK
"Я очень сильно уважаю Юрия Викторовича
...
Я всех очень сильно уважаю.
...
Я очень сильно уважаю людей"

"-Ты меня уважаешь?" 😅
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Лизавета Анна -Мария
Не хотела обидеть, но всё же умудрилась это сделать... Я про доверие ((
+2
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+2
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Snow11
Пока она пользуется любовью Вяльбе, но скоро это закончится. Елена Валерьевна не будет в угоду Ступак перекрывать кислород молодежи, тем более в женских лыжах
+1
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+1
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Olga Pravilova
В последнее время Юля акцент делает на том, какая она особенная, уникальная. По-моему это уже перебор.
+4
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+4
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Snow11
У тебя большие проблемы не с доверием, а со способностью заставить свой талант работать!!!!!!!
+3
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+3
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