Ступак о переходе в группу Сорина: «Не хочу обсуждать, чтобы никого лишний раз не обидеть. Я сильно уважаю людей, но у меня очень большие проблемы с доверием»

Лыжница Юлия Ступак прокомментировала решение о переходе в группу Егора Сорина

Ступак тренировалась под руководством немецкого специалиста Маркуса Крамера до его ухода из сборной России в прошлом году. Затем лыжница входила в группу Юрия Бородавко.

– Переход в группу Сорина уже согласован?

– Да.

– Егор говорил, что некоторые моменты все же требуют согласования и окончательно говорить о переходе рано.

– Мне кажется, это больше для того, чтобы поставить точку в этом вопросе. Но все уже знают, где и в какой группе я буду находиться, в том числе Елена Валерьевна (Вяльбе) и Егор.

– Когда впервые появилась мысль о переходе в группу Сорина?

– Я очень сильно уважаю Юрия Викторовича (Бородавко). Я бы не хотела говорить, что мысли о переходе были заранее – просто потому, что такого действительно не было. Я понимаю, что очень много вопросов, но просто не хочу обсуждать, чтобы никого лишний раз не обидеть. Я всех очень сильно уважаю.

– Не думала о том, что можешь повторить историю Устюгова, когда он спустя месяц ушел из группы Сорина на самоподготовку?

– Думала. Я об этом сказала Егору. Надеюсь, что все будет иначе. Я и Серегу знаю, и знаю себя. Понимаю, что я тоже не так проста. Я очень сильно уважаю людей, но, к сожалению, у меня очень большие проблемы с доверием. Я всегда очень осторожна, – рассказала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете.

«Сорин дважды сделал мне замечание, а на третье я сказал ему: «Егор, спасибо, но больше готовиться в твоей группе не буду». Устюгов объяснил уход от тренера

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