На заседании комитета FIS по лыжным гонкам был поднят вопрос об участии частных команд в Кубке мира

Теги Кубок мира лыжные гонки FIS Джеймс Клунье Михал Ламплот Лыжи

Вопрос участия частных команд в Кубке мира был поднят на заседании комитета FIS по лыжным гонкам.

По информации Dagbladet, инициатором обсуждения стал британский лыжник Джеймс Клунье – он предоставил на заседании комитета в Дубровнике результаты анонимного опроса среди лыжников. 

«Это было предложение нескольких спортсменов. Лыжные гонки знавали лучшие дни. Что-то должно измениться. Это новое поколение, которое не имеет прежних телевизионных привычек. 

Частные команды — это не обязательно правильный путь, но что-то должно произойти. Я хочу, чтобы состоялась дискуссия. Об этом стоит поговорить. 

Какова была реакция (членов комитета FIS)? Неоднозначная. Но я отметил, что некоторые улыбнулись. Очевидно, что народные представители не хотят стрелять себе в ногу», – рассказал Клунье.

Рейс-директор FIS Михал Ламплот прокомментировал ситуацию. 

«Мне трудно иметь мнение по этому вопросу. Предложения могут вносить национальные федерации. В течение года у нас много неформальных дискуссий, которые помогают сформировать пожелания и мнения.

Официальных предложений по частным командам не поступало, хотя разговоры об этом были. Если бы оно было серьезным, нам пришлось бы обсудить, хорошо ли это для лыжных гонок в целом.

Серия Ski Classics — это самое близкое, с чем мы можем сравнивать. В ней наблюдается перевес в сторону спортсменов из Скандинавии и особенно Норвегии.

Работа FIS заключается в популяризации лыжных гонок в более широком масштабе. Если и возникнет какая‑то дискуссия по этому поводу, то ее нужно будет рассматривать на многих уровнях, — заявил Ламплот.

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5 комментариев

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Viks
Праааааааильное решение! Как в велоспорте, частная команда или клуб, БЕЗ ограничений по гражданству.
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selso99
Только это и может помочь лыжным гонкам, иначе умрут как вид спорта в течении 10-20 лет
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Ковид 07.10.52
Нужно только ограничить количество лыжников из одной страны , а то получим вместо одной Норвегии пять....
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Щеглот
Почему эти упоротые джентльмены с упоростосью, достойной лучшего применения, все валят на изменившиеся телевизионные привычки нового поколения? Ну вы же действуете целиком и полностью согласно этой концепции - подстраиваетесь под эти изменившиеся привычки, так? Вводя спринт на спринте, спринтом погоняющим. Стильно, модно, молодежно и главное зрелищно!

Итог?

Вы оказались у разбитого корыта и сокрушаетесь, что бывали времена и получше!

Так может просто ваша концепция не верна? Это не изменившиеся привычки нового поколения виноваты, а ваше подстраивание под них?

Перестаньте делать из лыж клоунаду. Наладьте показ. Рекламу организуйте, что лыжи мол - это не еж чихнул, тут на выживание соревнуются самые выносливые из самых выносливых. Такого мол больше нигде не увидите, налетай торопись.
И глядишь, жизнь у лыж наладится.

И хватит цацкаться с телевизионщиками.
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STB
Ответ selso99
Только это и может помочь лыжным гонкам, иначе умрут как вид спорта в течении 10-20 лет
чем это поможет лыжным гонкам? в частных командах будут бегать норвежцы, финны, шведы и наши. Другие страны вообще пропадут с горизонта. Зачем частной команде брать в состав условного андоррца, если есть десятый по счету норвежец? а так щас хоть этот андоррец на тур де ски в гору хорошо ходит и его хоть где-то видно
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