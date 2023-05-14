На заседании комитета FIS по лыжным гонкам был поднят вопрос об участии частных команд в Кубке мира

Вопрос участия частных команд в Кубке мира был поднят на заседании комитета FIS по лыжным гонкам.

По информации Dagbladet, инициатором обсуждения стал британский лыжник Джеймс Клунье – он предоставил на заседании комитета в Дубровнике результаты анонимного опроса среди лыжников.

«Это было предложение нескольких спортсменов. Лыжные гонки знавали лучшие дни. Что-то должно измениться. Это новое поколение, которое не имеет прежних телевизионных привычек.

Частные команды — это не обязательно правильный путь, но что-то должно произойти. Я хочу, чтобы состоялась дискуссия. Об этом стоит поговорить.

Какова была реакция (членов комитета FIS)? Неоднозначная. Но я отметил, что некоторые улыбнулись. Очевидно, что народные представители не хотят стрелять себе в ногу», – рассказал Клунье.

Рейс-директор FIS Михал Ламплот прокомментировал ситуацию.

«Мне трудно иметь мнение по этому вопросу. Предложения могут вносить национальные федерации. В течение года у нас много неформальных дискуссий, которые помогают сформировать пожелания и мнения.

Официальных предложений по частным командам не поступало, хотя разговоры об этом были. Если бы оно было серьезным, нам пришлось бы обсудить, хорошо ли это для лыжных гонок в целом.

Серия Ski Classics — это самое близкое, с чем мы можем сравнивать. В ней наблюдается перевес в сторону спортсменов из Скандинавии и особенно Норвегии.

Работа FIS заключается в популяризации лыжных гонок в более широком масштабе. Если и возникнет какая‑то дискуссия по этому поводу, то ее нужно будет рассматривать на многих уровнях, — заявил Ламплот.