Елена Вяльбе: «Я многому удивляюсь, что пытается сделать FIS. Думаю, они просто убьют лыжные гонки»

Теги Кубок мира лыжные гонки ФЛГР FIS Елена Вяльбе Лыжи

Елена Вяльбе считает, что реформы FIS убивают лыжные гонки.

С этого сезона FIS уравняла длину дистанций у мужчин и женщин. На этапе Кубка мира в Холменколлене женщины бежали масс-старт на 50 км.

«Я не слежу за тем, что происходит на международной арене. Но разве в «Формуле-1» принимают такие же меры?

Я многому удивляюсь, что пытается сделать FIS. Когда я имела голос, точно также говорила и про гонку 50 км у женщин, и про 20 км скиатлона у мужчин. Если им приятно смотреть, что на гонку с женщинами выходит 20 человек, то пускай продолжают в том же духе.

Я думаю, они просто убьют лыжные гонки», – сказала глава ФЛГР.

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4 комментария

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Щеглот
Сделали из некогда элитного вида спорта - клоунаду. А лыжников превратили в клоунов, на которых биатлонисты поглядывают свысока, хотя всегда были вторым сортом.
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Velirpa
говорили, что исключение России убьет лыжные гонки, теперь это.
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Rygeek
Ответ Andreir888
Они хоть пытаются как-то пробудить интерес к лыжным гонкам. Мне такие нововведения тож не нравятся, но давайте, критикуя, предлагать варианты для повышения зрелищности и конкурентности лыжных соревнований.
Вариант для конкурентности и исходящей из него зрелищности есть - не смешивать спорт и политику. Иначе это все тухло окончится, в конце концов. Для спорта.
+3
-1
+2
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Andreir888
Они хоть пытаются как-то пробудить интерес к лыжным гонкам. Мне такие нововведения тож не нравятся, но давайте, критикуя, предлагать варианты для повышения зрелищности и конкурентности лыжных соревнований.
+1
-1
0
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