Елена Вяльбе: «Я многому удивляюсь, что пытается сделать FIS. Думаю, они просто убьют лыжные гонки»

считает, что реформы убивают лыжные гонки.

С этого сезона FIS уравняла длину дистанций у мужчин и женщин. На этапе Кубка мира в Холменколлене женщины бежали масс-старт на 50 км.

«Я не слежу за тем, что происходит на международной арене. Но разве в «Формуле-1» принимают такие же меры?

Я многому удивляюсь, что пытается сделать FIS. Когда я имела голос, точно также говорила и про гонку 50 км у женщин, и про 20 км скиатлона у мужчин. Если им приятно смотреть, что на гонку с женщинами выходит 20 человек, то пускай продолжают в том же духе.

Я думаю, они просто убьют лыжные гонки», – сказала глава .