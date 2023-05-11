Никита Денисов: «Хочется превзойти достижения отца. Если не поеду на Олимпиаду через 4 года, значит поеду через 8»
Российский лыжник Никита Денисов оценил свои шансы выступить на Олимпийских играх.
Никита – сын бронзового призера ЧМ-2001 Виталия Денисова, который также занимал пятое место на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити.
– У тебя есть золото ЮЧМ (в 2022 году Никита победил в эстафете – Sports.ru), но пока ты остаешься сыном известного лыжника. Это обижает?
– Очень приятно, что про моего отца часто говорят, про его заслуги. Я очень горжусь своим отцом. Это меня ничуть не расстраивает, но хочется превзойти его достижения.
– Ты держишь в уме Олимпиаду-2026, но пока велика вероятность, что Россия там не выступит. Что думаешь об этом?
– Вообще непонятно, что будет завтра. Поэтому я пытаюсь не думать так далеко, просто тренируюсь и выполняю свою работу.
– С разрушенной мечтой об Играх можно жить?
– Думаю, смогу, потому что я еще достаточно молод. Если не поеду через четыре года, значит поеду через восемь лет, – сказал 21-летний спортсмен.
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