Никита Денисов: «Хочется превзойти достижения отца. Если не поеду на Олимпиаду через 4 года, значит поеду через 8»

Российский лыжник Никита Денисов оценил свои шансы выступить на Олимпийских играх.

Никита – сын бронзового призера ЧМ-2001 Виталия Денисова, который также занимал пятое место на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити.

– У тебя есть золото ЮЧМ (в 2022 году Никита победил в эстафете – Sports.ru), но пока ты остаешься сыном известного лыжника. Это обижает?

– Очень приятно, что про моего отца часто говорят, про его заслуги. Я очень горжусь своим отцом. Это меня ничуть не расстраивает, но хочется превзойти его достижения.

– Ты держишь в уме Олимпиаду-2026, но пока велика вероятность, что Россия там не выступит. Что думаешь об этом?

– Вообще непонятно, что будет завтра. Поэтому я пытаюсь не думать так далеко, просто тренируюсь и выполняю свою работу.

– С разрушенной мечтой об Играх можно жить?

– Думаю, смогу, потому что я еще достаточно молод. Если не поеду через четыре года, значит поеду через восемь лет, – сказал 21-летний спортсмен.