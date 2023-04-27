Светлана Журова: «Государство очень много вкладывает в лыжников, поэтому выступать под нейтральным флагом было бы неправильно»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Светлана Журова ФЛГР Елена Вяльбе Политика Коньки/шорт-трек

Светлана Журова поддержала слова Елены Вяльбе о нейтральном статусе.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГРзаявила, что запрещает спортсменам ехать на соревнования в нейтральном статусе.

«Да, мы приходим к тому, что необходимо соглашаться только на участие с российским флагом. Только так наши лыжники смогут полноценно принимать участие в международных соревнованиях. В них государство очень много вкладывает, поэтому выступать под нейтральным флагом было бы неправильно.

Наши спортсмены должны нести национальные цвета. Важно показать, что российский спорт – это про достижения, борьбу и стремление, а не политику», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.

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4 комментария

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Savardus
Важно показать, что российский спорт – это про достижения, борьбу и стремление, а не политику

ПОЭТОМУ ТОЛЬКО С ФЛАГОМ ЧТОБ НАС ТАМ ВСЕ БОЯЛИСЬ, ВСЯКИЕ ЭТИ СОДОМЫ И ГОМОРЫ!
+4
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Wasp 13
Ответ Sutekh Hexen
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Она в Думе не для понимания, а для нужной массовки. Думающих и созидающих людей в Думе нет.
Кто бы из них сейчас что ни говорил, все равно будет как Володька скажет.
+3
-1
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Sutekh Hexen
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Биатлонная зима
А как же коньки?
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