Светлана Журова: «Государство очень много вкладывает в лыжников, поэтому выступать под нейтральным флагом было бы неправильно»

Светлана Журова поддержала слова Елены Вяльбе о нейтральном статусе.

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) заявила, что запрещает спортсменам ехать на соревнования в нейтральном статусе.

«Да, мы приходим к тому, что необходимо соглашаться только на участие с российским флагом. Только так наши лыжники смогут полноценно принимать участие в международных соревнованиях. В них государство очень много вкладывает, поэтому выступать под нейтральным флагом было бы неправильно.

Наши спортсмены должны нести национальные цвета. Важно показать, что российский спорт – это про достижения, борьбу и стремление, а не политику», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.