Светлана Журова: «Государство очень много вкладывает в лыжников, поэтому выступать под нейтральным флагом было бы неправильно»
Светлана Журова поддержала слова Елены Вяльбе о нейтральном статусе.
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) заявила, что запрещает спортсменам ехать на соревнования в нейтральном статусе.
«Да, мы приходим к тому, что необходимо соглашаться только на участие с российским флагом. Только так наши лыжники смогут полноценно принимать участие в международных соревнованиях. В них государство очень много вкладывает, поэтому выступать под нейтральным флагом было бы неправильно.
Наши спортсмены должны нести национальные цвета. Важно показать, что российский спорт – это про достижения, борьбу и стремление, а не политику», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.
ПОЭТОМУ ТОЛЬКО С ФЛАГОМ ЧТОБ НАС ТАМ ВСЕ БОЯЛИСЬ, ВСЯКИЕ ЭТИ СОДОМЫ И ГОМОРЫ!
Кто бы из них сейчас что ни говорил, все равно будет как Володька скажет.