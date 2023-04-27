Губерниев о словах Вяльбе про нейтральный статус: «Крепостное право отменили в 1861 году, но Елена Валерьевна продолжает жить в том времени в роли барыни»

Теги сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев ФЛГР Елена Вяльбе Лыжи

Дмитрий Губерниев раскритиковал Елену Вяльбе за слова о нейтральном статусе.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) заявила, что запрещает спортсменам ехать на соревнования в нейтральном статусе.

«Вяльбе не имеет права запрещать лыжникам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Крепостное право отменили в 1861 году, но Елена Валерьевна Вяльбе продолжает жить в том времени в роли барыни. Я считаю, что мы должны ехать в любом статусе.

Елена Валерьевна, можно сказать, сделала имя на нейтральных флагах в качестве руководителя федерации и главного тренера сборной. А теперь вдруг она рассказывает спортсменам как нужно родину любить», – сказал Губерниев.

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3 комментария

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Gornostaev
Декабрист Губерниев все никак не успокоится...
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Olga.t
Ответ Gornostaev
Декабрист Губерниев все никак не успокоится...
Если отстраниться от неприятной личности Губерниева, то он высказал здравую мысль.
Действительно, почему Вяльбе считает себя вправе запрещать спортсменам принимать самостоятельное решение?
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Gornostaev
Ответ Olga.t
Если отстраниться от неприятной личности Губерниева, то он высказал здравую мысль. Действительно, почему Вяльбе считает себя вправе запрещать спортсменам принимать самостоятельное решение?
Думаю, Елена Валерьевна была столь категорична на эмоциях, понимая, что "запретить" хоть и в ее полномочиях (она формирует состав сборной), но не в ее интересах, так как "химия" в команде может нарушится...
Но как она справедливо заметила в своем интервью - тогда нейтральный статус был наказанием за допинговые грешки, а сейчас совсем другая история... Губерниев как обычно все сваливает в кучу, не разобравшись...
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