Губерниев о словах Вяльбе про нейтральный статус: «Крепостное право отменили в 1861 году, но Елена Валерьевна продолжает жить в том времени в роли барыни»
Дмитрий Губерниев раскритиковал Елену Вяльбе за слова о нейтральном статусе.
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) заявила, что запрещает спортсменам ехать на соревнования в нейтральном статусе.
«Вяльбе не имеет права запрещать лыжникам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Крепостное право отменили в 1861 году, но Елена Валерьевна Вяльбе продолжает жить в том времени в роли барыни. Я считаю, что мы должны ехать в любом статусе.
Елена Валерьевна, можно сказать, сделала имя на нейтральных флагах в качестве руководителя федерации и главного тренера сборной. А теперь вдруг она рассказывает спортсменам как нужно родину любить», – сказал Губерниев.
Действительно, почему Вяльбе считает себя вправе запрещать спортсменам принимать самостоятельное решение?
Но как она справедливо заметила в своем интервью - тогда нейтральный статус был наказанием за допинговые грешки, а сейчас совсем другая история... Губерниев как обычно все сваливает в кучу, не разобравшись...