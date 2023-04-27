Губерниев о словах Вяльбе про нейтральный статус: «Крепостное право отменили в 1861 году, но Елена Валерьевна продолжает жить в том времени в роли барыни»

Дмитрий Губерниев раскритиковал Елену Вяльбе за слова о нейтральном статусе.

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) заявила, что запрещает спортсменам ехать на соревнования в нейтральном статусе.

«Вяльбе не имеет права запрещать лыжникам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Крепостное право отменили в 1861 году, но Елена Валерьевна Вяльбе продолжает жить в том времени в роли барыни. Я считаю, что мы должны ехать в любом статусе.

Елена Валерьевна, можно сказать, сделала имя на нейтральных флагах в качестве руководителя федерации и главного тренера сборной. А теперь вдруг она рассказывает спортсменам как нужно родину любить», – сказал .