Денисов о группе Бородавко: «На первом сборе, когда поехали на тренировку, я с первых метров понял: «Так, все, я у Юрия Викторовича»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Большунов Никита Денисов Лыжи

Лыжник Никита Денисов рассказал об особенностях тренировок в группе Юрия Бородавко.

Денисов – чемпион мира среди юниоров 2022 года в эстафете. В минувшем сезоне он стал 34-м в общем зачете Кубка России.

– Когда Бородавко предложил тренироваться у него, ты не до конца в это верил. В какой момент работы с ним подумал, что это все реально с тобой случилось?

– Наверное, сразу же, на первом сборе, когда мы с парнями поехали на велосипедах на тренировку. Я с первых метров понял: «Так, все, я у Юрия Викторовича. Компания у него серьезная, отлынивать некогда».

– В чем ты точно стал сильнее у Бородавко?

– Думаю, что помаленьку во всем, во всех аспектах. Я прибавил и в силе, и в выносливости. Просто немного не получилось реализовать это все на 100 процентов, да даже на 80.

– О группе Бородавко, точнее, о его тренировках, давно ходят страшилки. Ты оказался готов к нагрузкам тренера?

– Это просто страшилки, ха-ха. У юниоров не проще, а в каких-то моментах даже потяжелее было, может быть, в силу возраста.

Большунов, по рассказам многих, – одиночка. Сейчас все так же или тебе удалось с ним поспарринговаться?

– Летом многие тренировки мы проводили вместе. В Малиновке интервальные какие-то, короткие ускорения и летом, и зимой. То есть он не полностью одиночка, какие-то тренировки просто необходимо делать в группе, – рассказал 21-летний спортсмен.

2 комментария

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Сергей Жарковский
Молодой ещё, со временем придёт и опыт! А у таких тренеров как Бородавко есть чему поучиться! Успехов!👍
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SkierNSK
Два года назад Денисов был 3, 4 и 5 на молодёжном ЧР, хотя был ещё юниором и бежал с ребятами на 4 года старше. После чего его начали привлекать к тренировкам с группой Бородавко. В этом году на молодёжном ЧР он был 4, 4 и 15, не похоже на прогресс.
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