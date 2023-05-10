Кулешова пожаловалась на застройку у дома: «Иногда кажется, что я приеду с соревнований и не смогу зайти к себе на территорию. Губернатор не может или не хочет помочь»

Бронзовый призер ОИ-2018 Анастасия Кулешова пожаловалась на застройку у своего дома.

«Мне хочется кричать во все горло от того, какая несправедливость творится в жизни. Я уже не знаю, куда обращаться, у кого еще просить помощи и содействия.

Да, сейчас, в принципе по жизни, я стараюсь понять каждого человека, который встречается мне на пути, посмотреть с другой стороны на ситуацию, взглядом моего оппонента или собеседника; в каких-то моментах принять тот факт, что я могу быть не права, и это нормально. Но когда творится прям явная несправедливость, у меня не укладывается в голове такое.

Как и каждому из нас, не хочется, чтобы его права как гражданина нарушались, и жить в ущемлении. Больше всего обидно, что ты никак не можешь повлиять на сложившиеся обстоятельства, что два гиганта (администрация города и строительная компания) между собой бодаются и не могут прийти к какому-то умозаключению, найти компромисс – и в дальнейшем к перемирию.

Но извините, почему должна страдать я, которая просто «мимо проходящий человек»?! Да, я понимаю, это чей-то бизнес, «хлеб», если можно так назвать. Но при чем тут Я и моя семья? Несомненно, в свою очередь хочу выразить слова благодарности администрации города Саров, которая хоть как-то пытается мне помочь (очень надеюсь, что это не пыль в глаза, а реальные действия).

Суть проблемы. За Олимпийские игры-2018 Нижегородская область (по закону РФ) выделила мне участок земли в г. Саров, в котором я родилась и проживаю по сей день, никуда не собираясь уезжать. Рядом с данным участком начиналась глобальная стройка. Перед тем, как делать проект дома, мы согласовали с застройщиком схемы расположения домов и дорог (проездов к этим домам), чтобы максимально удобно для всех сделать расположение нашего будущего дома.

Нам предоставили схему. Мы на основании данной схемы сделали проект и построили дом. Когда мы уже переехали в наш только что построенный новенький домик, застройщик резко решил поменять план застройки, а именно – на планируемой дороге поставить еще один домик, который, извините, будет упираться в нашу калитку и въезд на нашу территорию. Закрывая тем самым лицевую сторону участка и дома соответственно.

И это все с учетом того, что остальные еще 2 стороны он пристраивается к нашу забору (это ладно, без проблем). Еще с одной стороны соседи уже давно живут. Самое интересное, застройщик считает себя правым, ходит по судам, уверяя, что все по закону. Иногда мне кажется, что я приеду с очередного своего сбора или соревнований и не смогу зайти к себе на территорию, ДОМОЙ.

Самое смешное и одновременно печальное (а для меня совсем непонятное), что даже губернатор Нижегородской области не может (или не хочет) вникать и каким-то образом помочь в сложившейся ситуации. К кому мне еще можно обратиться то?! Письмо губернатору области и президенту РФ и в прокуратуру писала. Результат – 0», – написала лыжница в своем телеграм-канале.