Кулешова пожаловалась на застройку у дома: «Иногда кажется, что я приеду с соревнований и не смогу зайти к себе на территорию. Губернатор не может или не хочет помочь»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Пхенчхан-2018 Анастасия Кулешова (Седова) Глеб Никитин Лыжи

Бронзовый призер ОИ-2018 Анастасия Кулешова пожаловалась на застройку у своего дома.

«Мне хочется кричать во все горло от того, какая несправедливость творится в жизни. Я уже не знаю, куда обращаться, у кого еще просить помощи и содействия.

Да, сейчас, в принципе по жизни, я стараюсь понять каждого человека, который встречается мне на пути, посмотреть с другой стороны на ситуацию, взглядом моего оппонента или собеседника; в каких-то моментах принять тот факт, что я могу быть не права, и это нормально. Но когда творится прям явная несправедливость, у меня не укладывается в голове такое.

Как и каждому из нас, не хочется, чтобы его права как гражданина нарушались, и жить в ущемлении. Больше всего обидно, что ты никак не можешь повлиять на сложившиеся обстоятельства, что два гиганта (администрация города и строительная компания) между собой бодаются и не могут прийти к какому-то умозаключению, найти компромисс – и в дальнейшем к перемирию.

Но извините, почему должна страдать я, которая просто «мимо проходящий человек»?! Да, я понимаю, это чей-то бизнес, «хлеб», если можно так назвать. Но при чем тут Я и моя семья? Несомненно, в свою очередь хочу выразить слова благодарности администрации города Саров, которая хоть как-то пытается мне помочь (очень надеюсь, что это не пыль в глаза, а реальные действия).

Суть проблемы. За Олимпийские игры-2018 Нижегородская область (по закону РФ) выделила мне участок земли в г. Саров, в котором я родилась и проживаю по сей день, никуда не собираясь уезжать. Рядом с данным участком начиналась глобальная стройка. Перед тем, как делать проект дома, мы согласовали с застройщиком схемы расположения домов и дорог (проездов к этим домам), чтобы максимально удобно для всех сделать расположение нашего будущего дома.

Нам предоставили схему. Мы на основании данной схемы сделали проект и построили дом. Когда мы уже переехали в наш только что построенный новенький домик, застройщик резко решил поменять план застройки, а именно – на планируемой дороге поставить еще один домик, который, извините, будет упираться в нашу калитку и въезд на нашу территорию. Закрывая тем самым лицевую сторону участка и дома соответственно.

И это все с учетом того, что остальные еще 2 стороны он пристраивается к нашу забору (это ладно, без проблем). Еще с одной стороны соседи уже давно живут. Самое интересное, застройщик считает себя правым, ходит по судам, уверяя, что все по закону. Иногда мне кажется, что я приеду с очередного своего сбора или соревнований и не смогу зайти к себе на территорию, ДОМОЙ.

Самое смешное и одновременно печальное (а для меня совсем непонятное), что даже губернатор Нижегородской области не может (или не хочет) вникать и каким-то образом помочь в сложившейся ситуации. К кому мне еще можно обратиться то?! Письмо губернатору области и президенту РФ и в прокуратуру писала. Результат – 0», – написала лыжница в своем телеграм-канале.

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9 комментариев

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Pelerin
Ответ Bleffinho
А суд что говорит?
Сам когда-нибудь судился? Так просто об этом говоришь)
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Pelerin
Это реальная проблема в регионах. Денег нет, девелоперы для местной администрации единственный источник дохода. Поэтому ещё и не такое позволено (
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-1
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vas1105
"Но извините, почему должна страдать я, которая просто «мимо проходящий человек»?! Да, я понимаю, это чей-то бизнес, «хлеб», если можно так назвать. Но при чем тут Я и моя семья?" Начинает понимать, и это не только к ее участку относится(
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Гамарджоба Генацвале
Хотелось бы посмотреть схему участков и расстояния до домов. Фраза "дом будет упираться в нашу калитку" мне не очень понятна пока что.
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Pelerin
Ответ Bleffinho
причём тут что я лелал и чего не делал? у ней написано, что были какие-то суды, но результаты этих судов не написаны. А это достаточно интересно в этом деле. Про это я и спрашиваю. Что означает "так просто об этом говоришь"?
Я думаю, она пишет не про свои суды. Вряд ли у неë есть время и силы судиться и тренироваться по сборам.
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Bleffinho
А суд что говорит?
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андрэ
ну писать кому это нам всем понятно... странно что не озвучила сразу, но вот схему интересно посмотреть
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Bleffinho
Ответ Pelerin
Сам когда-нибудь судился? Так просто об этом говоришь)
причём тут что я лелал и чего не делал? у ней написано, что были какие-то суды, но результаты этих судов не написаны. А это достаточно интересно в этом деле. Про это я и спрашиваю. Что означает "так просто об этом говоришь"?
0
0
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Bleffinho
Ответ Pelerin
Я думаю, она пишет не про свои суды. Вряд ли у неë есть время и силы судиться и тренироваться по сборам.
а про чьи суды она пишет, время на которые у ней есть, раз уж она знает, что там застройщик говорит? И раз уж на какие-то не её по-твоему мнению суды у ней всё-таки время есть, то и результаты этих судов ей должны быть известны, тем более это её как-то касается. Тогда вопрос остаётся тот же.
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