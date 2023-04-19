Кулешова о критериях МОК: «По этому поводу может быть столько мыслей, что ты можешь свихнуться. Я поняла, что надо делать свое дело, а там уже посмотрим»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) МОК Анастасия Кулешова (Седова) Лыжи

Лыжница Анастасия Кулешова заявила, что можно «свихнуться» от новостей про допуск к гонкам.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал вернуть российских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев.

– Насколько сильно ты погружена в тему МОК?

– Я стараюсь не погружаться слишком сильно, потому что я начинаю об этом думать и переживать, поэтому я в большей степени абстрагируюсь. Конечно, некоторые новости мне попадаются, что-то рассказывает муж, который мониторит все.

Я же хочу надеяться на лучшее. Каждый месяц что-то меняется, каждый раз у них что-то новое. И что, переживать так по каждой новости? Ну зачем нам сейчас переживать?

– В какой-то определенный момент было тревожно?

– Опять же, у нас все так быстро меняется. Я поняла, что нужно жить сегодня. Мы не знаем, будет ли допуск на международные турниры.

По этому поводу может быть столько мыслей, что ты просто можешь свихнуться. Я поняла, что надо делать свое дело, а там уже посмотрим, что будет по итогу, – сказала бронзовый призер Олимпиады-2018 в эстафете.

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3 комментария

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expertmer2020
Русский менталитет: вера в чудо и в невозможность изменить судьбу.
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encaro_one
Седова вроде гражданская. Но все равно об участии решит даже не Вяльбе, а в администрации президента.
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Евгений Соболев
Ответ expertmer2020
Русский менталитет: вера в чудо и в невозможность изменить судьбу.
И ещё в "бога" и царя батюшку..
0
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