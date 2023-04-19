Анастасия Кулешова: «Сейчас я не живу мыслью о 2026 годе. Когда я думаю, что во время Олимпиады моему ребенку будет 6 лет, становится грустно: будто все ее детство пропущу»

Лыжница Анастасия Кулешова объяснила, почему не думает об Олимпиаде-2026 в Милане.

– Сейчас я не живу мыслью о 2026 годе. Во-первых, мы не знаем, что будет, во-вторых, не люблю строить планы так далеко, потому что каждый год я говорю мужу: «Не знаю, буду ли я бегать на следующий год или нет».

Конечно, хочется хороших результатов, хочется олимпийскую медаль, но что будет дальше – неизвестно. Когда я думаю, что во время Игр в Италии моему ребенку будет шесть лет, мне становится грустно: будто бы все ее детство я пропущу. Надеюсь, что так не будет.

– А следующий сезон: насколько плотно ты готова отдаваться спорту?

– Вот он тоже такой проходящий: нет ни чемпионатов мира, ни Олимпийских игр. Хочется вернуться на международные соревнования. Анализируя этот сезон, я благодарна, что мы были в России. Для меня это было более плавное возвращение, чтобы попробовать свои силы и сравняться с девочками.

В следующем году хотелось бы поехать уже на мировые соревнования, пусть и вероятность маленькая. Будем готовиться, несмотря на то, где будем соревноваться. Подготовка будет одна и та же, – сказала 28 летняя лыжница, бронзовый призер Олимпиады-2018 в эстафете.

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