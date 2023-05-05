Степанова считает, что китайских лыжников нужно приглашать на старты в России: «Можем назвать наши соревнования хоть первенством Вселенной»

Вероника Степанова высказалась о перспективах развития лыжных гонок в Китае.

«Истина в следующем: кто сможет привлечь китайцев, тот и будет диктовать условия в мировых лыжных гонках. У них гораздо больше рынок, у них в разы больше, чем у нас, живет народу в снежных областях. Знающие люди рассказывали, сколько китайские товарищи вложили денег в подготовку лыжников к домашней – таких денег у любых других команд и близко нет! А китайцы решили – и выделили средства.

Они немного замечтались – за три-четыре года призеров Олимпиады не вырастить, это чуть дольше занимает. Но силу китайских лыжниц я знаю отлично – сейчас могу сказать, что основным своим конкурентом на юниорском чемпионате мира в 2021 году видела именно их лидера, Дини Иламуцзян. Да и на самой Олимпиаде от хорошо знакомых китаянок большего ожидала – но это спорт, кто-то попадает в форму, а кто-то нет.

В любом случае, кроме России, перспективы развития есть лишь в Китае (в США или Канаде, извините, не вижу – это отдельная история).

Я не знаю наверняка, почему китайские лыжники полностью пропустили прошлый международный сезон – ковидный карантин у них в декабре сняли, до ЧМ в Планице было достаточно времени. Могу лишь предположить – решают, нужно ли им это все вообще. «Все» – это ситуация, когда спортсменов могут отстранить от соревнований в любой момент по откровенно политическим причинам, как нас.

Нет, ребята, лучше к нам! Мы ближе, и мы развиваемся. Вместе процесс пойдет куда быстрее. И не важно, как наши соревнования назвать – можем хоть первенством Вселенной. Важно количество зрителей у телевизора и на трибунах», – написала в колонке на сайте «Матч ТВ».