Степанова считает, что китайских лыжников нужно приглашать на старты в России: «Можем назвать наши соревнования хоть первенством Вселенной»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Олимпиада-2022 сборная Китая сборная Китая жен Вероника Степанова Динигээр Иламуцзян Лыжи

Вероника Степанова высказалась о перспективах развития лыжных гонок в Китае.

«Истина в следующем: кто сможет привлечь китайцев, тот и будет диктовать условия в мировых лыжных гонках. У них гораздо больше рынок, у них в разы больше, чем у нас, живет народу в снежных областях. Знающие люди рассказывали, сколько китайские товарищи вложили денег в подготовку лыжников к домашней Олимпиаде – таких денег у любых других команд и близко нет! А китайцы решили – и выделили средства.

Они немного замечтались – за три-четыре года призеров Олимпиады не вырастить, это чуть дольше занимает. Но силу китайских лыжниц я знаю отлично – сейчас могу сказать, что основным своим конкурентом на юниорском чемпионате мира в 2021 году видела именно их лидера, Дини Иламуцзян. Да и на самой Олимпиаде от хорошо знакомых китаянок большего ожидала – но это спорт, кто-то попадает в форму, а кто-то нет.

В любом случае, кроме России, перспективы развития есть лишь в Китае (в США или Канаде, извините, не вижу – это отдельная история).

Я не знаю наверняка, почему китайские лыжники полностью пропустили прошлый международный сезон – ковидный карантин у них в декабре сняли, до ЧМ в Планице было достаточно времени. Могу лишь предположить – решают, нужно ли им это все вообще. «Все» – это ситуация, когда спортсменов могут отстранить от соревнований в любой момент по откровенно политическим причинам, как нас.

Нет, ребята, лучше к нам! Мы ближе, и мы развиваемся. Вместе процесс пойдет куда быстрее. И не важно, как наши соревнования назвать – можем хоть первенством Вселенной. Важно количество зрителей у телевизора и на трибунах», – написала Степанова в колонке на сайте «Матч ТВ».

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12 комментариев

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Wiley Fox
Какой вселенной, нахрен?

Чемпионат поднебесной
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maks44
"Приезжайте к нам на Колыму..."
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Павел Мельников
Выдать господину Трунову дополнительную пайку риса и повысить социальный рейтинг )))
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Olga.t
хочется Степановой поучаствовать в международных соревнованиях, хотя бы в таких)
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Strong
Ответ Wiley Fox
Какой вселенной, нахрен? Чемпионат поднебесной
Водокачки...
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Геннадий Тимченко
не забыть ещё лыжников Сенегала - к ним недавно министр спорта России ездил (который в свое время с Черкизоном мухлевал и был пойман за руку)🤣
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papadok
Белорусский хоккей, китайские лыжи, что дальше? Монгольское фигурное катание?
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Глеб Саратов
насколько я заметил, китайцам на лыжи в целом монопенисуально, что на все 1,5 миллиарда есть один спортсмен, который разок в спринте в финал проскочил, так что если в гладкие лыжи не вплетут что-то акробатическое, то шансы привлечь китайскую аудиторию имеют отрицательные значения
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Viks
китайских лыжников нужно приглашать на старты в России: --- эфиопских ещё и из дружественной Венесуэллы - Межконтинентальный турнир получится.
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