Иван Якимушкин: «Надеюсь, длительного отстранения все же не будет. Если оно продлится 3-4 года, это ударит по юниорам и молодежи»

Иван Якимушкин высказался об отстранении российских лыжников от международных турниров.

– Сезон вне международных стартов. И непонятно, когда ждать возвращения. Тяжело это переносить?

– Может, я старым уже стал и склонным к размышлениям, но надо во всем искать плюсы. Есть классные философские мысли о том, что любой проигрыш делает тебя сильнее.

Да, прошлый сезон прошел внутри страны. Это, надеюсь, принесет развитие юниорам и молодежи. Они бегали рядом с тем же Большуновым, пытались оказывать сопротивление – для них это круто.

У нас, когда мы были юниорами, такой возможности не было, мы основную команду не видели, они приезжали только на чемпионат России и то очень редко. В российских лыжных гонках положительные сдвиги за счет сезона внутри страны будут.

Ну а то, что не было Кубка мира, чемпионата мира... Мы не можем на это повлиять. Я могу что-то с этим сделать? Нет. Зачем тогда переживать, если ты даже на одну миллиардную процента не можешь повлиять на ситуацию?

Все эти вопросы решаются на таком уровне, где не учитывается мнение Васи, Сережи, Пети, которые хотят соревноваться. Мне в конце сезона кто-то задал странный вопрос: «Как вы думаете, им там скучно без нас?»

Ты пять месяцев каждый день встаешь, идешь на зарядку, потом первая тренировка, вторая, и так почти каждый день. Ты, грубо говоря, умираешь на этих тренировках, готовясь к зиме. Разве можно хоть на миг представить, что после такой пахоты спортсмен выходит на старт и думает, что раз такого-то из соперников нет, то ему скучно?

Да все хотят показать максимальный результат, на который наготовились! Нужно понимать, что каждый из спортсменов шел к этой зиме полгода, истязал себя на тренировках, и они не будут переживать, что мы не участвовали. Так же, как и мы. И у них внутренняя конкуренция запредельная, и у нас тоже. Нам некогда переживать. Ты еще выйди и выиграй в России – это очень сложно, ребята.

Суть остается прежней – чтобы побеждать, ты должен быть очень-очень сильным. Места проведения соревнований поменялись, и вместо Руки мы бежим в Вершине Теи, но гонки те же самые.

– Ты сказал, что во всем нужно искать только хорошее, даже в отстранении. А если оно продлится дольше, чем сезон? Где искать мотивацию?

– Вот честно, не слукавлю ни на грамм – у нас внутренняя конкуренция очень тяжелая. Это народ подстегивает. Все хотят выступать сильно. Если посмотреть, как я бегал в начале сезона, то выше шестого места никак подняться не мог. Мотивации хватит. Финансово – все будет решаемо. Мы в этом плане достаточно стабильны.

Для определенного развития лыжных гонок в России, если отстранение будет долгим – 3-4 года, это будет негативным, так как ударит по юниорам и молодежи, которые хотят соревноваться на международном уровне. Плюс инвентарь – топовые лыжи производят в Европе, нам невозможно сделать свое за короткий срок. Так что при длительном отстранении будет спад.

Но если нас уже в следующем году выпустят, мы ничего не потеряем. Большунов понесется, как и носился, мы тоже, все будет шикарно.

Возможно, немного на сервисе скажется, ведь нужно будет привыкать к новым требованиям по фтору, но у нас настолько профессиональные ребята, что они мгновенно справятся с любой проблемой. И я надеюсь, что длительного отстранения все же не будет, – сказал Якимушкин.