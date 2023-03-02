Шведский журналист Петтерссон: «Мне кажется, FIS вернет российских лыжников. С ними было бы более захватывающе, а сейчас один вопрос – проиграет ли Клэбо»

Шведский журналист Томас Петтерссон считает, что российские лыжники вернутся на мира.

«Думаю, мы все можем согласиться с тем, что сейчас мужские лыжные гонки скучные. У нас единственный вопрос – проиграет ли норвежец . Мы молимся на таких ребят, как швед Вильям Поромаа.

Конечно, было бы куда веселее смотреть гонки с российскими лыжниками. Я не хочу их тут видеть. Но если смотреть на эту ситуацию с такой перспективы, то, конечно, гонки с ними были бы куда более захватывающими. Думаю, в следующем году мы их увидим, пусть я против этого. Мне кажется, их вернет. FIS сейчас сильно обескровлена в финансовом плане, потому что нет российского телевидения. Знаю, что здесь, в Планице, ведутся обсуждения трансляций в России, идут разговоры о том, что нужно их вернуть.

Во главе FIS находится швед Йохан Элиаш, который всегда был дружественно настроен по отношению к России и властям этой страны. Они будут следовать указаниям и откроют дверь. Готов поставить на это свой дом. Абсолютно все указывает на это.

Мне это очень не нравится, но все будет именно так. Деньги решают все», – сказал журналист Expressen в эфире подкаста Faster Skier.