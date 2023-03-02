Шведский журналист Петтерссон: «Мне кажется, FIS вернет российских лыжников. С ними было бы более захватывающе, а сейчас один вопрос – проиграет ли Клэбо»

Теги Кубок мира лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) МОК FIS Йоханнес Клэбо Йохан Элиаш Лыжи

Шведский журналист Томас Петтерссон считает, что российские лыжники вернутся на Кубок мира.

«Думаю, мы все можем согласиться с тем, что сейчас мужские лыжные гонки скучные. У нас единственный вопрос – проиграет ли норвежец Йоханнес Клэбо. Мы молимся на таких ребят, как швед Вильям Поромаа.

Конечно, было бы куда веселее смотреть гонки с российскими лыжниками. Я не хочу их тут видеть. Но если смотреть на эту ситуацию с такой перспективы, то, конечно, гонки с ними были бы куда более захватывающими. Думаю, в следующем году мы их увидим, пусть я против этого. Мне кажется, FIS их вернет. FIS сейчас сильно обескровлена в финансовом плане, потому что нет российского телевидения. Знаю, что здесь, в Планице, ведутся обсуждения трансляций в России, идут разговоры о том, что нужно их вернуть.

Во главе FIS находится швед Йохан Элиаш, который всегда был дружественно настроен по отношению к России и властям этой страны. Они будут следовать указаниям МОК и откроют дверь. Готов поставить на это свой дом. Абсолютно все указывает на это.

Мне это очень не нравится, но все будет именно так. Деньги решают все», – сказал журналист Expressen в эфире подкаста Faster Skier.

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3 комментария

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And-Rover
FIS ещё и от показов соревнований на российских спорт каналах зависит. Нифига себе.
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Ярик01
здесь, в Планице, ведутся обсуждения трансляций в России, идут разговоры о том, что нужно их вернуть.

Так себе журналист, если не проверил, что в России ЧМ показывают.
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Матвей Суицидин
Вот это вряд ли. ФИС может быть и согласится нас вернуть без флага и гимна, но в последнее время активно форсится тема, что мы поедем только с флагом и гимном, судя по всему сверху дано указание именно на это, а такого европейские политики точно не допустят.
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