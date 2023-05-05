Яна Кирпиченко: «К международным стартам я была не готова. А девчонки, которые сейчас на пике, молодые, талантливые... Им, конечно же, тяжело»

Лыжница Яна Кирпиченко высказалась о внутрироссийском сезоне.

— Этот сезон был первым полностью внутри России. Насколько сильно он отличался по впечатлениям и эмоциям?

— Серьезно отличался по всему. Но для меня не было серьезной разницы, где бегать. Я сейчас не в лучшем своем состоянии. Все не так печально, прямо скажем, как было в прошлом году, прогресс есть. Но, объективно говоря, к международным стартам я была не готова. Для меня сейчас не самый простой период в карьере, поэтому вроде бы не так много и упустила. А вот девчонки, которые сейчас на пике своих возможностей, молодые, талантливые... Им, конечно же, тяжело.

Мысли о том, сколько медалей могли бы завоевать на международных стартах, наверняка возникали, хотя надо отметить работу нашей федерации лыжных гонок — в этом году провели отличные соревнования в Малиновке. Был телепоказ гонок, этапов Кубка России. Картинка шикарная, эмоции, интерес.

— То есть в целом вам понравился этот сезон по организации?

— Конечно. В России тоже есть с кем бегать, и у нас очень много конкурентоспособных девочек. Для них создают сейчас все условия. И уровень подготовки соревнований также высочайший, на мой взгляд.

— В начале сезона гонки в телеэфир не шли, и по этому поводу была активная дискуссия. На ваш взгляд, показ соревнований — это важная история?

— Разумеется. Хотя бы для популяризации спорта: многие дети смотрят на соревнования по телевизору, и у них потом горят глаза, хотят заниматься сами лыжами, глядя на наших лидеров. Для болельщиков это важно.

У меня много знакомых, кто хотел следить, посмотреть гонки, а когда телекартинки не было, можно было довольствоваться только онлайн-отсечками по дистанции. Но это не так интересно. Аудитория лыжных гонок в стране растет, так что и для телевещателя это в плюс, зритель будет.

— Елена Вяльбе против излишней медийности спорта. Вы с ней солидарны либо считаете, что спорт — он в первую очередь для болельщиков? Значит с ними надо коммуницировать...

— Я за здоровый интерес болельщиков и нормированную медийность. Она ни в коем случае не должна мешать тренировочному процессу. Хорошо, когда показывают соревнования, обсуждают спорт, но не личную жизнь спортсменов. Должна быть определенная граница, у каждого она, пожалуй, своя. Каждый сам решает, что для кого норма, – сказала Кирпиченко.