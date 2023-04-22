Анастасия Доценко: «Не думаю, что ситуацию с отстранением кто-то долго внутри себя переживал. В начале сезона была грусть, но потом уже все влились в борьбу»
Лыжница Анастасия Доценко высказалась о ситуации с отстранением российских спортсменов.
«Я не думаю, что ситуацию с отстранением кто-то долго внутри себя переживал... Возможно, по началу, разве что. В начале сезона была где-то грусть, но потом уже все влились в борьбу, в календарный график.
У нас плотный график выдался в этом сезоне, так что об отсутствии международных стартов, пожалуй, никто уже и не думает. Все работали и выкладывались на тех стартах, которые есть сейчас», — сказала Доценко.
«По нейтральному статусу ничего особо комментировать не могу. В том плане, что у всех свое мнение и это личное дело каждого. Соглашаться на него или не соглашаться. Какие видеть для себя границы.
Каждый элитный спортсмен должен решать для себя сам, как ему поступить лучше в этой непростой ситуации», — приводит слова Доценко «СЭ».
Вяльбе уже озвучила "или все, или никто"
И решение будут принимать не спортсмены, и не Вяльбе, а на самом высоком уровне.