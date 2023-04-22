Анастасия Доценко: «Не думаю, что ситуацию с отстранением кто-то долго внутри себя переживал. В начале сезона была грусть, но потом уже все влились в борьбу»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Анастасия Доценко Спорт-Экспресс Лыжи

Лыжница Анастасия Доценко высказалась о ситуации с отстранением российских спортсменов.

«Я не думаю, что ситуацию с отстранением кто-то долго внутри себя переживал... Возможно, по началу, разве что. В начале сезона была где-то грусть, но потом уже все влились в борьбу, в календарный график.

У нас плотный график выдался в этом сезоне, так что об отсутствии международных стартов, пожалуй, никто уже и не думает. Все работали и выкладывались на тех стартах, которые есть сейчас», — сказала Доценко.

«По нейтральному статусу ничего особо комментировать не могу. В том плане, что у всех свое мнение и это личное дело каждого. Соглашаться на него или не соглашаться. Какие видеть для себя границы.

Каждый элитный спортсмен должен решать для себя сам, как ему поступить лучше в этой непростой ситуации», — приводит слова Доценко «СЭ».

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2 комментария

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Olga.t
Не дадут каждому элитному спортсмену самостоятельно принять решение.
Вяльбе уже озвучила "или все, или никто"
И решение будут принимать не спортсмены, и не Вяльбе, а на самом высоком уровне.
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Iuasamotu
Наташа Непряева переживала по поводу отстранения, и её можно понять, ибо бить лыжными палками о снег за медальки российских турниров, вместо международной славы и международных призовых, это не очень увлекательно. Ну , а Доценко, понятно что разницы нет
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