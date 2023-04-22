Доценко о конкуренции в России: «У нас всегда было достаточно жарко на подобных стартах. Но в этом году еще круче»

Лыжница Анастасия Доценко высказалась о конкуренции на внутрироссийских соревнованиях.

«В этом году получилось так, что все лучшие лыжники России выступали на внутренних стартах. Но для меня это здорово, потому что добавляет желания бороться и развиваться, конкуренция двигает интерес. Интерес к соревнованиям, лыжным гонкам.

Я бы не сказала, на самом деле, что раньше не было борьбы или не было интересно соревноваться. У нас всегда было достаточно жарко на подобных стартах.

Но в этом году, конечно, все по-особенному, еще круче. А здоровая конкуренция всегда только идет на пользу и никому еще не помешала», — сказала .