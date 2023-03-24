Лыжи. Чемпионат России. Ступак, Смирнова, Кулешова, Прокофьева, Истомина пробегут классический масс-старт на 30 км

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Наталья Матвеева чемпионат России марафон (жен) Алия Иксанова Мария Гущина Ольга Царева Анастасия Кулешова (Седова) Алиса Жамбалова Юлия Ступак (Белорукова) Лариса Рясина Лидия Горбунова (Дуркина) Яна Кирпиченко Майя Якунина Мария Истомина Екатерина Смирнова Алена Баранова Анастасия Фалеева Елизавета Шалабода Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Дарья Непряева Евгения Крупицкая Ольга Жолудева Елизавета Пантрина (Бекишева) Диана Артемьева Лыжи

25 марта на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени женщины пробегут классический масс-старт на 30 км.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2023

Тюмень

Женщины

30 км, масс-старт, классический стиль

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Екатерина Смирнова

2. Анастасия Прокофьева

3. Анастасия Кулешова

4. Мария Истомина

5. Лидия Горбунова

6. Диана Артемьева

7. Лариса Рясина

8. Елизавета Шалабода

9. Елизавета Пантрина

10. Майя Якунина

11. Евгения Крупицкая

12. Ольга Жолудева

13. Алиса Жамбалова

14. Мария Гущина

15. Яна Кирпиченко

16. Алена Баранова

19. Анастасия Фалеева

20. Ольга Царева

22. Алия Иксанова

29. Юлия Ступак

31. Дарья Непряева

39. Наталья Матвеева

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кирилл ушаков
Отличный шанс для Насти Кулешовой!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivan 07
Смирновой первый номер дали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivan 07
Кулешова выглядит фавориткой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Дымшаков
Истомина должна победить. Помешать может только Кулешова. Или Пантрина - но это уж совсем фантастика будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Дымшаков
Ответ Погладь кота
Сорин все больше доказывает свое мастерство. Бекишева если сбережет здоровье - будет еще одним лидером сборной
А вот мне интересно, что Сорин с другой Лизой - Шалабодой - сделал. В прошлом году она так феерила весь сезон, а в этом - никакая.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NoSfer
Ответ armmaster
А Смирнова плохая классистка?
Неплохая, в числе фаворитов, но это число вполне себе немаленькое
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
armmaster
Ответ NoSfer
Пантрина вроде вообще не планировала марафон бежать, неужто хочет медали во всех гонках ЧР завоевать?) Вообще марафон обещает быть интересным, без Непряевой даже сложно кого-то выделить, та же Кулешова вроде немного подустала и не так сильно выглядит, как в Малиновке или на скиатлоне
А Смирнова плохая классистка?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий
Ответ Погладь кота
Сорин все больше доказывает свое мастерство. Бекишева если сбережет здоровье - будет еще одним лидером сборной
Офигеть, не знал что ее Сорин тренирует... Очень сильная конкурентка и раздражитель для Степановой, к тому же абсолютный универсал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NoSfer
Пантрина вроде вообще не планировала марафон бежать, неужто хочет медали во всех гонках ЧР завоевать?)
Вообще марафон обещает быть интересным, без Непряевой даже сложно кого-то выделить, та же Кулешова вроде немного подустала и не так сильно выглядит, как в Малиновке или на скиатлоне
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Погладь кота
Ответ Дмитрий
Интересно посмотреть, выдержит ли Бекишева всю дистанцию, все таки слишком молодая еще, хотя конечно готова она бесподобно к ЧР
Сорин все больше доказывает свое мастерство. Бекишева если сбережет здоровье - будет еще одним лидером сборной
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ibra875
Истоминой или Кулешовой должно уже достаться золотишко
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий
Интересно посмотреть, выдержит ли Бекишева всю дистанцию, все таки слишком молодая еще, хотя конечно готова она бесподобно к ЧР
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий