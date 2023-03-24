Лыжи. Чемпионат России. Ступак, Смирнова, Кулешова, Прокофьева, Истомина пробегут классический масс-старт на 30 км

25 марта на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени женщины пробегут классический масс-старт на 30 км.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2023

Тюмень

Женщины

30 км, масс-старт, классический стиль

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1.

2.

3.

4.

5.

6. Диана Артемьева

7. Лариса Рясина

8. Елизавета Шалабода

9. Елизавета Пантрина

10. Майя Якунина

11. Евгения Крупицкая

12. Ольга Жолудева

13. Алиса Жамбалова

14. Мария Гущина

15. Яна Кирпиченко

16. Алена Баранова

19. Анастасия Фалеева

20. Ольга Царева

22. Алия Иксанова

29. Юлия Ступак

31. Дарья Непряева

39. Наталья Матвеева

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени