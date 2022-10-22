Вероника Степанова: «За наше отстранение боролась маленькая кучка громких радикалов, которой решило подчиниться молчаливое большинство»

Олимпийская чемпионка в эстафете прокомментировала решение Международной федерация лыжных видов спорта ( ) продлить отстранение россиян.

«За наше отстранение боролась маленькая кучка громких радикалов, которой решило подчиниться молчаливое большинство. Многие из них отлично понимают, что это ничем не оправданное лицемерие.

Других больше беспокоит, что теперь открыта новая глава в неизвестность – спортсменов можно отстранять по политическим мотивам. А завтра по каким? Этическим? Нравственным? Кто даст ответ?

Что касается лично меня, то моей довольно громкой заявленной целью уже не первый год является ‑2026. Все остальное – лишь вехи на пути, их можно изменить. В спортивном плане для меня практически ничего не поменялось», – сказала Степанова.