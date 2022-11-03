Вероника Степанова: «В прошлом сезоне я объективно прыгнула немного выше головы. Пока у меня нет достаточной базы»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова оценила итоги прошедшего сезона.

«В прошлом сезоне Егор Владимирович Сорин с ювелирной точностью вывел меня на пик формы, причем трижды – на отборах в сборную на Кубок мира, затем на отборах к Олимпиаде и, в третий раз, на самой Олимпиаде. Сорин, я думаю, великий тренер и еще не одну спортсменку сделает чемпионкой. Но объективно я прыгнула немного выше головы.

Да, мне, похоже, очень повезло с генетикой, спасибо маме с папой. Да, мне повезло с первыми тренерами, которые не гнали меня, а тщательно готовили – технику (конькового хода), например, поставили. Да, я много и старательно работала все годы моей пока короткой карьеры, всю жизнь подчинив результату.

Но у меня пока нет в достаточной степени того, что абсолютно необходимо в любом циклическом виде спорта, – так называемой базы. Чтобы не утомлять терминологией, база – это то, что закладывается годами определенных тренировок. Наработав ее, ты выходишь на определенный уровень – условно, первой десятки Кубка мира и ниже уже не опускаешься (или опускаешься, но редко).

Это то, что было в избытке у Йохауг и что есть у Натальи Непряевой, Татьяны Сориной, Юлии Ступак. А у меня в 21 нет и быть не может, откровенно говоря. Я могу собраться и показать необходимый результат те самые три раза в сезоне. А Наталья доминировала чуть ли не в каждой гонке и, я уверена, будет и дальше доминировать», – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ».

Он готовит Веронику Степанову, не сработался с Устюговым и видел антироссийскую пропаганду в Норвегии. Мы поговорили с тренером лыжников

«Иностранцы готовятся меня обыграть. Ну, пусть попробуют». Вероника Степанова ооочень амбициозна, но не поднималась выше 7-го места