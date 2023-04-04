Вероника Степанова: «Есть много нейтральных арен, где мы можем соревноваться. Я бы хотела побороться с Шистад или любой спринтершей из Швеции – например, в Дубае»

Вероника Степанова предложила лыжницам из Норвегии и Швеции провести гонку в Дубае

Российская лыжница Вероника Степанова считает, что могла бы соревноваться с иностранными спортсменками на нейтральных аренах. Сейчас россияне отстранены от стартов под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Не думаю, что нам надо ждать, пока FIS вновь даст нам «зеленый свет» для выступлений на международном уровне. Есть много нейтральных арен, где мы можем соревноваться.

Я бы хотела побороться с Кристине Ставос Шистад или любой спринтершей из Швеции. Например, в Дубае.

Подобный вызов я уже бросила Линн Сванн, так как она особенно много болтает о нас, россиянах (Сван заявляла, что готова бойкотировать старты с участием россиян – Sports.ru)», – сказала Степанова изданию Dagbladet, отметив, что не получила ответа от шведской лыжницы.

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