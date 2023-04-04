Вероника Степанова: «Есть много нейтральных арен, где мы можем соревноваться. Я бы хотела побороться с Шистад или любой спринтершей из Швеции – например, в Дубае»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) FIS Кристине Ставос Шистад Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова предложила лыжницам из Норвегии и Швеции провести гонку в Дубае

Российская лыжница Вероника Степанова считает, что могла бы соревноваться с иностранными спортсменками на нейтральных аренах. Сейчас россияне отстранены от стартов под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Не думаю, что нам надо ждать, пока FIS вновь даст нам «зеленый свет» для выступлений на международном уровне. Есть много нейтральных арен, где мы можем соревноваться.

Я бы хотела побороться с Кристине Ставос Шистад или любой спринтершей из Швеции. Например, в Дубае.

Подобный вызов я уже бросила Линн Сванн, так как она особенно много болтает о нас, россиянах (Сван заявляла, что готова бойкотировать старты с участием россиян – Sports.ru)», – сказала Степанова изданию Dagbladet, отметив, что не получила ответа от шведской лыжницы.

«Плачь, Европа, и смотри, что ты потеряла». Степанова нашла себя на Кубке России: побеждает и подшучивает над норвежцами

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8 комментариев

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андрей из питера
Ответ frol92
Да кому ты на*** сдалась? В Дубае будешь со своим папиком кататься, который эти тексты пишет за тебя.
Скорее ты никому, кроме военкомата не нужен. Скоро тебя догонят.
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maks44
Стою я в Дубае в лыжи обутая,
То ли лыжи не едут, то ли я ########.
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Варлампий Варлампий
Знатно у нее горит пукан, на российские турниры она больше не смотрит, надоело, на ЧР вообще забила, все мечтает о загранке, рассуждает какие низкие призовые на турнирах в Швеции и как хорошо бегать в Эмиратах.
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Игорь М.
Только ты им в буй вообще не упёрлась;))
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thisbooksucksomuch
можно еще в Сахаре по песку побегать.Туд де Ски летний вариант...
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Владимири Йолкиннен
Ах этот морозный заснеженный Дубайск
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frol92
Да кому ты на*** сдалась? В Дубае будешь со своим папиком кататься, который эти тексты пишет за тебя.
+3
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Варлампий Варлампий
И много лыжных трасс в Эмиратах?
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