Двукратный чемпион мира Финн Хоген Крог хочет выступить на ЧМ-2025: «Получить место в команде будет крайне сложно. Но не невозможно»

Теги Кубок мира чемпионат мира сборная Норвегии Финн Хоген Крог Лыжи

Норвежский лыжник Финн Хоген Крог планирует выступить на ЧМ-2025.

Соревнования пройдут в норвежском Тронхейме. Крог будет готовиться при финансовой поддержке своего спонсора – предпринимателя Бенна Эйдиссена.

«Уровень лыжных гонок в Норвегии практически никогда не был таким высоким, как сейчас. По крайней мере, если учитывать, сколько спортсменов готовы выступать на Кубке мира.

Получить место в норвежской команде на ЧМ в Тронхейме будет крайне сложно. Но не невозможно.

Мои дальнейшие амбиции – вернуться на уровень, на котором я был несколько сезонов назад. А итоговая цель – поехать на ЧМ-2025.

Конечно, предстоит еще долгий путь, и прежде всего я буду тренироваться самостоятельно, постепенно набирать физическую форму», – сказал 32-летний норвежский лыжник.

Крог – двукратный чемпион мира (2015 года в командном спринте и 2017 года в эстафете).

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2 комментария

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SkierNSK
Смотря на его результаты, можно сделать вывод, что Крог - очень большой оптимист 😅
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petr
Очень занятно =многие помнят историю Сундбю-Крог видимо тоже решил -он может возродиться.
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