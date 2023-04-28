Двукратный чемпион мира Финн Хоген Крог хочет выступить на ЧМ-2025: «Получить место в команде будет крайне сложно. Но не невозможно»

Норвежский лыжник Финн Хоген Крог планирует выступить на ЧМ-2025.

Соревнования пройдут в норвежском Тронхейме. Крог будет готовиться при финансовой поддержке своего спонсора – предпринимателя Бенна Эйдиссена.

«Уровень лыжных гонок в Норвегии практически никогда не был таким высоким, как сейчас. По крайней мере, если учитывать, сколько спортсменов готовы выступать на Кубке мира.

Получить место в норвежской команде на ЧМ в Тронхейме будет крайне сложно. Но не невозможно.

Мои дальнейшие амбиции – вернуться на уровень, на котором я был несколько сезонов назад. А итоговая цель – поехать на ЧМ-2025.

Конечно, предстоит еще долгий путь, и прежде всего я буду тренироваться самостоятельно, постепенно набирать физическую форму», – сказал 32-летний норвежский лыжник.

Крог – двукратный чемпион мира (2015 года в командном спринте и 2017 года в эстафете).