Якимушкин об отстранении россиян: «Норвежцы не переживают. На нас свет клином не сошелся. Есть мы или нет – им без разницы»

Теги Кубок мира лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Иван Якимушкин Лыжи

Иван Якимушкин уверен, что норвежские лыжники не переживают из-за отсутствия россиян.

– Вопросы про нейтральный статус вам задавали, давайте спрошу по-другому – вы ведь тоже выступали на Кубке мира без норвежцев, в том сезоне заняли второе место в зачете. Вы чувствовали, что соревнования обесценены? Можно сравнить эти ощущения с теми, что сейчас у норвежцев?

– А вы замечаете по норвежцам, что они переживают по поводу нашего отсутствия, что нас нет?

– Может, просто не очень приветствуется, когда они говорят об этом?

– Ничего они не переживают. На нас свет клином не сошелся. Есть мы или нет – им без разницы. Французы заезжают в спринтах третьими, многие другие ребята составляют им конкуренцию.

У них не происходит такого, что норвежцы приехали – и первая шестерка вся их, они без борьбы не уезжают. Нет, они чувствуют борьбу и живут от соревнований до соревнований, там этап идет каждую неделю. Они живут по этому графику, я сомневаюсь, что кто-то из них сидит и грустит: «Вот, если бы русские были, я бы по-другому бежал...» Нет.

– Французы, думаю, вообще довольны, что на подиумы заезжают.

– Многие команды захватывает борьба между собой, которая у них идет. Да, может, им интересно, что происходит у нас, как мы бегаем. Но этот интерес от того, что они чувствуют конкуренцию и интересуются как спортсмен спортсменом, коллегой, а не из-за переживаний, что нас нет.

– Звучит грустно. Получается, наше возвращение никому особо не выгодно.

– Нет, почему? Это выгодно спонсорам, телезрителям. Но у них есть конкуренция. Одно дело – ты сидишь перед телевизором в грустной обстановке без конкуренции и жесткой борьбы. У них, повторюсь, есть борьба, они же не бегут одни. Я понимаю, если бы никого кроме норвежцев не было и они были вшестером, тогда да, они бы взгрустнули и нас вспомнили. Но они тренируются, идут весь сезон к этим соревнованиям.

Я понимаю, как это – готовишься все лето, каждый день выходишь, упорные тренировки, испытываешь себя, и потом зимой ты будешь думать – а выйдет ли тот, а чего это другого нет? Нет, они пытаются показать то, что наработали летом, – сказал серебряный призер Олимпиады-2022.

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7 комментариев

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radio_weiss
Ответ Alestern
Конечно норвежцы не переживают :).. ведь так легче «выигрывать» золото :)..
Вы, пожалуйста, зайдите на сайт со статистикой, посмотрите медали с ГС с двухтысячного года. Сколько у норвежцев, сколько у нас. Ну так, чтобы аргументированно дискутировать и для общего образования.
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NoWar
Ответ Анатолий К
Только совсем тупые не переживают, что есть посильнее их. А норги не тупые, люди пашут для результата, и осознают, что есть не хуже их ребята из России
Любопытно было бы узнать когда это норги переживают об русских? На тренировках думают о том, как хорошо отработать тренерский план, на соревнованиях думают и переживают, как бы не промахнуться с выбором лыж, как выстроить тактику на гонку и как ее грамотно провести. На восстановлении думают, как лучше и с пользой отдохнуть и подготовится к следующему старту. В столовой тоже некогда переживать - современное поколение даже сидя в столовой заняты своими айфонами. Наверное когда на толчке сидят? Или во сне?
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Тёма Тёма
Переживают и ещё как. Только в условиях сильной конкуренции можно прогрессировать А её нет у мужчин. Вообще нет. Да и FIS точно в шоке от отсутствия борьбы=спонсоров=денег.
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ASH11
Ответ SkierNSK
Интереснее скучает ли Нисканен по отрывам с Большуновым? 😅
Если Нисканен в хорошей форме, ему и Большунов не нужен.
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SkierNSK
Интереснее скучает ли Нисканен по отрывам с Большуновым? 😅
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Анатолий К
Только совсем тупые не переживают, что есть посильнее их. А норги не тупые, люди пашут для результата, и осознают, что есть не хуже их ребята из России
+2
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Alestern
Конечно норвежцы не переживают :).. ведь так легче «выигрывать» золото :)..
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