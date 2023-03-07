Якимушкин об отстранении россиян: «Норвежцы не переживают. На нас свет клином не сошелся. Есть мы или нет – им без разницы»

уверен, что норвежские лыжники не переживают из-за отсутствия россиян.

– Вопросы про нейтральный статус вам задавали, давайте спрошу по-другому – вы ведь тоже выступали на Кубке мира без норвежцев, в том сезоне заняли второе место в зачете. Вы чувствовали, что соревнования обесценены? Можно сравнить эти ощущения с теми, что сейчас у норвежцев?

– А вы замечаете по норвежцам, что они переживают по поводу нашего отсутствия, что нас нет?

– Может, просто не очень приветствуется, когда они говорят об этом?

– Ничего они не переживают. На нас свет клином не сошелся. Есть мы или нет – им без разницы. Французы заезжают в спринтах третьими, многие другие ребята составляют им конкуренцию.

У них не происходит такого, что норвежцы приехали – и первая шестерка вся их, они без борьбы не уезжают. Нет, они чувствуют борьбу и живут от соревнований до соревнований, там этап идет каждую неделю. Они живут по этому графику, я сомневаюсь, что кто-то из них сидит и грустит: «Вот, если бы русские были, я бы по-другому бежал...» Нет.

– Французы, думаю, вообще довольны, что на подиумы заезжают.

– Многие команды захватывает борьба между собой, которая у них идет. Да, может, им интересно, что происходит у нас, как мы бегаем. Но этот интерес от того, что они чувствуют конкуренцию и интересуются как спортсмен спортсменом, коллегой, а не из-за переживаний, что нас нет.

– Звучит грустно. Получается, наше возвращение никому особо не выгодно.

– Нет, почему? Это выгодно спонсорам, телезрителям. Но у них есть конкуренция. Одно дело – ты сидишь перед телевизором в грустной обстановке без конкуренции и жесткой борьбы. У них, повторюсь, есть борьба, они же не бегут одни. Я понимаю, если бы никого кроме норвежцев не было и они были вшестером, тогда да, они бы взгрустнули и нас вспомнили. Но они тренируются, идут весь сезон к этим соревнованиям.

Я понимаю, как это – готовишься все лето, каждый день выходишь, упорные тренировки, испытываешь себя, и потом зимой ты будешь думать – а выйдет ли тот, а чего это другого нет? Нет, они пытаются показать то, что наработали летом, – сказал серебряный призер Олимпиады-2022.