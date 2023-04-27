Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Галина Кулакова награждена орденом Почета

Теги лыжные гонки Владимир Путин Галина Кулакова сборная СССР Лыжи

Советская лыжница Галина Кулакова награждена орденом Почета за большой вклад в развитие физической культуры, популяризацию отечественного спорта и многолетнюю добросовестную работу.

Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кулакова – четырехкратная олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира. В сезоне-1978/79 стала обладательницей первого Кубка мира.

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2 комментария

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AminO2
Одна из величайших в эпохе.
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Iuasamotu
Она ещё жива? Вот что значит бегать на лыжах по морозцу..
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