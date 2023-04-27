Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Галина Кулакова награждена орденом Почета

Советская лыжница Галина Кулакова награждена орденом Почета за большой вклад в развитие физической культуры, популяризацию отечественного спорта и многолетнюю добросовестную работу.

Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кулакова – четырехкратная олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка мира. В сезоне-1978/79 стала обладательницей первого Кубка мира.