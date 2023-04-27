Елена Вяльбе: «Все прекрасно понимают, как Путин болеет за спорт, как помогает. Спортсменам нужно объединиться вокруг президента в нелегкое время»

Елена Вяльбе заявила, что спортсменам нужно поддерживать президента РФ Владимира Путина.

«Спорт – это огромная политика. Конкретно в нашей ситуации все прекрасно понимают, какое отношение к спорту имеет наш президент Владимир Владимирович, как он болеет за спорт, как помогает спорту.

Для них [МОК] это прямо манна небесная, что здесь можно тоже как‑то поварьировать. Но не дождутся – мы сильные, мы вернемся туда и докажем, что мы сильные. Все нужно выносить с большим достоинством, и бог не даст никакому человеку больше, чем он может вынести.

Спортсменам нужно объединиться, в том числе вокруг президента страны, в очень нелегкое время. От нас каждого для него должна быть какая‑то, пускай это будет образная, помощь. Когда человек понимает, что мы в него верим, что все происходит правильно.

Я настолько люблю свою страну, я по‑другому не вижу и не понимаю. Я не верю, что мы ослабнем от этого. Нет, мы только сильнее будем!» – сказала в эфире «Матч ТВ».

Звезды нашего спорта, которые, видимо, не пройдут по критериям МОК