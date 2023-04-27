Елена Вяльбе: «Все прекрасно понимают, как Путин болеет за спорт, как помогает. Спортсменам нужно объединиться вокруг президента в нелегкое время»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Владимир Путин ФЛГР Елена Вяльбе Политика Лыжи

Елена Вяльбе заявила, что спортсменам нужно поддерживать президента РФ Владимира Путина.

«Спорт – это огромная политика. Конкретно в нашей ситуации все прекрасно понимают, какое отношение к спорту имеет наш президент Владимир Владимирович, как он болеет за спорт, как помогает спорту.

Для них [МОК] это прямо манна небесная, что здесь можно тоже как‑то поварьировать. Но не дождутся – мы сильные, мы вернемся туда и докажем, что мы сильные. Все нужно выносить с большим достоинством, и бог не даст никакому человеку больше, чем он может вынести.

Спортсменам нужно объединиться, в том числе вокруг президента страны, в очень нелегкое время. От нас каждого для него должна быть какая‑то, пускай это будет образная, помощь. Когда человек понимает, что мы в него верим, что все происходит правильно.

Я настолько люблю свою страну, я по‑другому не вижу и не понимаю. Я не верю, что мы ослабнем от этого. Нет, мы только сильнее будем!» – сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Звезды нашего спорта, которые, видимо, не пройдут по критериям МОК

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45 комментариев

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Ебздрогыч
Немного потерпеть.
Еще немного потерпеть.
Сплотиться вокруг лидера.
Бороться с инакомыслием, не раскачивать лодку.
Отнестись с пониманием.

Нестареющая классика!
+101
-6
+95
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edem_sandlar
"Нет времени на раскачку, надо объединиться, встанем, товарищи, время нелёгкое".
А из-за кого время нелегкое уточнить забыла?(
+65
-1
+64
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Ебздрогыч
Не надо путать любовь к стране с любовью к президенту, это очень разные истории
+47
-5
+42
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sintenced
Ответ Ебздрогыч
Немного потерпеть. Еще немного потерпеть. Сплотиться вокруг лидера. Бороться с инакомыслием, не раскачивать лодку. Отнестись с пониманием. Нестареющая классика!
Времени на раскачку у нас нет!
+29
-3
+26
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sintenced
Не забудь проглотить.
+19
-3
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Владимири Йолкиннен
Как Путин может болеть, если все перед встречей с ним сидят на карантине?
+16
0
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Kalahun
Лес беспощадно рубили, но он продолжал голосовать за Топор, потому что у него рукоять с дерева и казалось, что он такой же как и Лес
+16
0
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Россия будет свободной
Потомки будут вынуждены свою прабабушку стыдиться
+15
-2
+13
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SadButTrue
Ответ sintenced
Времени на раскачку у нас нет!
Это был тяжелый год
+13
0
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Pelerin
Была великой спортсменкой... а стала обычной чиновницей. Не сотвори кумира.
+13
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sashka.loker
А кто нас завёл в это нелёгкое время?...
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ancifer2
т. е. Родина это ...резидента?
+11
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АГОШКИН Алексей
Ответ sashka.loker
А кто нас завёл в это нелёгкое время?...
Англосаксы и пиндосы,что вы не понимаете!)))
+8
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sashka.loker
Ответ АГОШКИН Алексей
Англосаксы и пиндосы,что вы не понимаете!)))
получается наш стратег проиграл пиндосам и англосаксам в многоходовочках? Тоже не с лучшей стороны его показывает
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Vesperat96
т...я как пробка
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Desaber
Так спорт - это огромная политика, или спорт вне политики? Я запутался просто
+6
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Dani_Alves92
Так и представляю эту картинку как они объединяются вокруг этого существа стоя на коленях с открытыми ртами, а он им корм дают за хорошую службу.
+7
-2
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Герман Гевейлер
Вяльбе - самый отвратный персонаж отечественного спорта
+6
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PsichoEscape
Это уже какой то культ. Это вечное объединение вокруг одного человека.
+5
0
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Valentin Efimenko
Ответ Россия будет свободной
Потомки будут вынуждены свою прабабушку стыдиться
далеко берёте. уверен, что ее дочерям хочется сквозь землю провалиться, читая ее псевдопатриотический бред
+6
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SadButTrue
Ответ OldRedWhite
Конечно, конечно ! Был уже случай, когда сильно любили Россию и презирали Царя ! А потом пришли большевики и всех научили как правильно Родину любить )))
И снова с высокой вероятностью повторится. Придут новые большевики и расстреляют царя и всю элиту. Потому что уроки истории оказались не выучены очередным царем.
+4
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Никому_никабельный
Почему-то мне кажется что все эти псевдопатриоты думают совершенно противоположно своим словам на публику. Только бы с места не слететь. Только бы от кормушки не отлучили.
Выглядит смешно и неправдоподобно
+4
0
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Георгий Рыженков
Ответ Desaber
Так спорт - это огромная политика, или спорт вне политики? Я запутался просто
Сразу обратил на это внимание. Спорт - это политика, когда надо лизать. Но он не должен быть политикой, когда отстраняют спортсменов из РФ и БР
+4
-1
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Владимир Лапин
Лучше бы о населении в целом беспокоился, а не об отдельных категориях граждан. А то у нас в почете военные, спортсмены, западные звезды (поменявшие полосатые паспорта) и т.д. А основная масса населения страны живет от зп до зп.
+3
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shtrek
Ну замучали , сил нет . Эти сказки про белого бычка . Тошнит .
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